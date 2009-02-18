Ехануров рассказал о стычке с Тимошенко

Нынешней элите скоро придется отвечать перед народом за состояние безопасности государства.

Такое мнение высказал в эфире “5-го канала” министр обороны, екс-премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Отмечая неудовлетворительное состояние материально-финансового обеспечения Вооруженных сил Украины в условиях политического и экономического кризиса, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: “Мы – молодое государство. У нас пока нет элиты, которая способна вообще понять интересы государства».

Министр заметил, что “общество просто больное, и люди, которые сегодня наделены полномочиями, просто не отдают себе отчета, что придется отвечать перед народом за состояние безопасности в государстве”.

В то же время Ю.ЕХАНУРОВ подчеркнул, что Вооруженные силы и Министерство обороны пока обеспечивают надлежащий уровень безопасности, но констатировал, что уровень живучести военных не является неограниченным. В частности, завершаются сроки использования вооружения, оно нуждаются в ремонте, модернизации или замене.

Говоря о позиции премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в вопросе пересмотра оборонного бюджета, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что глава правительства ему ответила: “Надо накормить народ”.

В связи с этим он раскритиковал приоритеты Ю.ТИМОШЕНКО относительно вопросов безопасности и социально-экономических развития государства, в частности, учитывая их несоответствие требованиям функционирования рыночной экономики. “Мы продолжаем кормить народ. Якобы побывали в рыночной экономике. Не знаю, какая у нас сейчас экономика: рыночная или какая она будет...”, - сказал министр.

Ю.ЕХАНУРОВ также выразил надежду, что по результатам первого квартала оборонный бюджет будет пересмотрен. “Таким образом, мы сможем отойти от бюджета распада”, - констатировал министр и добавил, что такой уровень бюджетного финансирования на современном этапе есть только в Молдове и Люксембурге.

“Все остальные страны повысили уровень финансирования своих вооруженных сил”, - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, на нужды армии государственным бюджетом на 2009 год предусмотрено только 0,85% ВВП при необходимых 2%.

По данным Ю.ЕХАНУРОВА, в соответствии с утвержденным Верховной Радой государственным бюджетом на 2009 год, на потребности Вооруженных Сил Украины запланировано выделить финансирование в размере 7,4 млрд. грн. по общему фонду и 4,2 млрд. грн. – по специальному.