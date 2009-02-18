Тимошенко надеется убедить МВФ подписями Ющенко и Литвина?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству Международного валютного фонда о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, открывая заседание правительства.

“Премьер-министр инициирует подписание совместной декларации в адрес руководства Международного валютного фонда, в которой мы сообщаем о том, что мы готовы полностью к сотрудничеству, делаем предварительные шаги по программе экономических реформ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает целесообразным, чтобы под совместной декларацией поставили свои подписи председатель ВР В.ЛИТВИН, Президент В.ЮЩЕНКО, исполняющий обязанности председателя Нацбанка Украины и исполняющий обязанности министра финансов Украины.

“Подпись премьер-министра под совместной декларацией уже есть, все, что нужно в совместной декларации изложить, уже изложено. И я убеждена, что наше сотрудничество с МВФ продолжится в ближайшие дни, продолжится успешно, и завершится получением очередного транша для того, чтобы поддержать валютный и финансовый рынок Украины”, - пояснила она.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.