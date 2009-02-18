Тимошенко разменяет восьмерых министров на одного шефа СБУ?

Коалиция в среду утвердит список новых кандидатов в состав Кабинета министров.

Премьер Юлия Тимошенко планирует заменить до восьми министров – новых руководителей ждут в Минфине, Минюсте, Минтрансе, Минприроды, Минкульте, МЧС, Минагропроме и Минэкономики, пишет "Дело".

Однако провести ротацию коалиции удастся лишь при поддержке пропрезидентской части блока "НУНС". Для этого коалиция может прибегнуть к "бартеру", сохранив Валентина Наливайченко на должности и. о. главы СБУ, отмечает газета.

"НУ-НС" до сих пор не могла согласовать свой список, и точка должна быть поставлена на утреннем политсовете фракции. "Нунсовцы" намерены своими силами заменить руководителей Минюста, Минкульта и МинЧС, сообщил источник в блоке.

На каждое министерское кресло претендует сразу несколько человек. Больше всего разногласий вызывает вакансия главы Минюста.

В качестве претендентов на место Николая Онищука депутаты обсуждают троих кандидатов: экс-прокурора Крыма Виктора Шемчука, директора Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко и одного из соавторов Конституции Виктора Мусияку.

По данным издания, кандидатуру Шемчука активно продвигает глава МВД Юрий Луценко. Его оппоненты в "НУ-НС" лоббируют Мусияку и Колиушко.

Между тем, политсовет "НУ-НС" уже рассмотрел вопрос о замене главы МЧС Владимира Шандры. "Этот вопрос обсуждался, и ему на замену называлась фамилия экс-губернатора Николаевщины Алексея Гаркуши", - отметил "нунсовец" Кирилл Куликов.

Некоторые министры по квоте "НУ-НС" останутся на своих местах. "Министров образования, обороны, иностранных дел мы трогать не будем", - сказал Роман Зварыч. Также сохранят свои портфели министр молодежи и спорта Юрий Павленко, министр ЖКХ Алексей Кучеренко и министр здравоохранения Василий Князевич.

Должность министра финансов вызвала серьезные споры в БЮТ. По информации газеты, депутаты, входящие в так называемую группу Андрея Портнова, лоббируют на эту должность экс-министра финансов (2001-2002 годы) Игоря Юшко.

"Юшко отстаивает экс-глава Администрации Кучмы Виктор Медведчук, а также группа Портнова", - сказал один из членов правительства на правах анонимности. "Другая часть БЮТ все-таки выступает за назначение Сергея Тигипко", - добавил он.

Новые кандидатуры могут быть рассмотрены в парламент уже в четверг – впрочем, замглавы фракции БЮТ Андрей Кожемякин не исключил перенесения этой процедуры.

Между тем президент Виктор Ющенко подготовил очередное представление на назначение главой СБУ Валентина Наливайченко. "Бютовец" Святослав Олейник не исключает, что будет вынужден проголосовать за президентского ставленника.

"Если уж нам предлагают выбрать между Тиберием Дурдинцом, Валерием Хорошковским и Валентином Наливайченко, то я, пожалуй, не исключаю, что проголосую за последнего", - отметил Олейник. В таком случае Наливайченко может добавить голосов от пропрезидентской части "НУ-НС" в голосовании за ротацию в Кабмине, пишет газета.

Украинская правда