ВР сегодня решит, что и когда продавать
09:15, 18 февраля 2009Политика
1369
Также в повестке дня ВИЧ и СПИД
Верховная Рада сегодня, 18 февраля, планирует рассмотреть Государственную программу приватизации.
Депутаты также должны ратифицировать межгосударственные соглашения, в частности, относительно создания информационного центра НАТО в Украине, утвердить общегосударственную программу профилактики ВИЧ-инфекции и лечения инфицированных и больных СПИДом.
Кроме того, парламентарии обещают усилить ответственность за несвоевременную выплату заработных плат, стипендий и пенсий, передает ICTV.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter