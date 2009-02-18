ВР сегодня решит, что и когда продавать

Верховная Рада сегодня, 18 февраля, планирует рассмотреть Государственную программу приватизации.

Депутаты также должны ратифицировать межгосударственные соглашения, в частности, относительно создания информационного центра НАТО в Украине, утвердить общегосударственную программу профилактики ВИЧ-инфекции и лечения инфицированных и больных СПИДом.

Кроме того, парламентарии обещают усилить ответственность за несвоевременную выплату заработных плат, стипендий и пенсий, передает ICTV.