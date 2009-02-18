Коалиция не знает, кого посадить на «электрический стул»

Проправительственная коалиция имеет проблемы с решением кадрового вопроса, в частности, относительно должности министра финансов.

"Это вопрос чрезвычайного важности, поэтому все заинтересованные стороны пытаются внести максимально эффективные предложения", - говорит советник премьер-министра, депутат от фракции "НУ-НС" Владислав Каськив.

"Сейчас каждый министерский стул, особенно в экономическом блоке правительства – это электрический стул", - передает его слова Радио "Свобода".

Проблема также в том, что коалиции не достает голосов для результативных голосований. Ведь даже отставка Виктора Пинзеника с должности министра финансов стола возможной потому, что за нее проголосовала фракция КПУ.

Так что и относительно правительственных ротаций придется договариваться либо с внекоалиционной частью "НУ-НС", либо с коммунистами – так как фракция Партии регионов по принципиальным для правительства вопросам принципиально не будет голосовать.

"Нам все равно. Мы не члены коалиции, мы не будем голосовать ни за одну кандидатуру", - говорит депутат-регионал Нестор Шуфрич.

В Партии регионов считают, что профессиональные качества нового министра финансов не имеют принципиального значения.

"Это лишь замена менее лояльных к Юлии Тимошенко министров на более лояльных. Здесь не идет речь о профессиональном отборе людей, которые бы могли принимать неординарные решения в кризисной ситуации", - говорит депутат от Партии регионов Анна Герман.

Как известно, во вторник, 17 февраля, Верховная Рада приняла отставку Пинзеника с должности министра финансов. Сейчас переговоры относительно кадровых ротаций продолжаются.

Заместитель главы фракции БЮТ Иван Кириленко заявил, что голосование может состояться уже 19 февраля. Однако в большинстве парламентарии настроены скептически относительно результативности кадрового голосования на этой неделе.

Среди претендентов на кресло министра финансов в последнее время называют экс-министра экономики и экс-главу НБУ Сергея Тигипко, экс-министра финансов Игоря Юшку и главу наблюдательного совета НБУ Петра Порошенко, а также главу группы советников премьер-министра Юлии Тимошенко - Виталия Гайдука.

Украинская правда