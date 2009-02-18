Литвин: парламент обновится на 80 процентов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН категорически против внесения изменений в Конституцию Украины «под политический момент и определенный политический расклад».

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН заявил, отвечая на вопрос после своего выступления во вторник перед членами влиятельного Датского общества внешней политики, Датско-украинского общества, представителями научных и правительственных кругов на тему: «Современные мировые вызовы - ответ Украины».

«Конституция должна отвечать тем задачам, которые стоят перед обществом, а также традициям, запросам народа, и учитывать лучший европейский опыт», - отметил он.

Кроме этого, подчеркнул Председатель Верховной Рады Украины, «Основной Закон у нас далеко не всегда выполняется, нам еще нужно привить культуру его выполнения, и эту культуру должны демонстрировать все ветви власти». «Ключевым требованием в условиях кризиса должно быть суровое соблюдение Конституции», - сказал он.

В.ЛИТВИН заявил, что он не сторонник превращения Украины в парламентскую республику, «во-первых, учитывая проблемы и задачи, которые нам нужно решать, а во-вторых, учитывая то, что существующая избирательная система не отображает в полной мере настроения людей». Он объяснил, что выборы депутатов по закрытым партийным спискам приводят к ответственности депутата перед лидером партии, а не перед избирателями. «Если мы и в дальнейшем будем сохранять такую избирательную систему и в то же время перейти к парламентской модели государственного строя, то обречем страну на поочередную передачу от одной олигархической группы другой», - отметил В.ЛИТВИН.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что внесение изменений и уточнений в Конституцию возможно, но не сейчас, поскольку «мы можем ухудшить наш Основной Закон».

«Убежден, что нам не удастся перейти к мажоритарной системе, но по крайней мере необходимо ввести выборы по открытым партийным спискам. При таком подходе парламент будет обновлен на восемьдесят процентов. Это будет большим достижением. Если же сохранится старая избирательная система, то будем ответственны за консервацию конфликтности в Украине», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 17-18 февраля находится в Королевстве Дания с официальным визитом.