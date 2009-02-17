Коммунисты хотят Укравтодор и Укрспирт

Коммунисты не ожидают и не примут предложений войти в правительство Тимошенко, так как не могут брать на себя ответственность за действия нынешней власти. Но вопрос вхождения в другие структуры исполнительной власти – в госкомитеты, рассмотрят. Об этом лидер КПУ Петр Симоненко заявил в интервью журналу «Главред».

«Представители фракции КПУ входить в правительство не будут. Коммунисты – это оппозиция, поэтому не могут брать на себя ответственность за действия нынешней власти. Другое дело структуры исполнительной власти…» - заявил Симоненко.

При этом лидер коммунистов подчеркнул, что о конкретных предложениях речь пока не идет, но, учитывая положительный опыт работы на посту председателя Госкомлеса представителя КПУ Николая Тимошенко, КПУ могла бы взять ответственность за такие государственные предприятия «Укравтодор» и «Укрспирт».

«Я бы, говоря о нашей ответственности перед обществом, мог бы предоставить достойные кандидатуры в государственные комитеты - в тот же Укравтодор… - сообщил он. – Там можно было бы крупнейшую государственную программу бы реализовать и это был бы колоссальный толчок к тому, чтобы выходить из кризиса!..

Мы бы сейчас очень серьезно взялись за наведение порядка в Укрспирте, который сегодня нужно вернуть государству, чтобы валюта шла в стабилизационный фонд государства, а не в чьи-то карманы: у нас литр спирта, чтобы вы понимали, - это 600% прибыли! Я говорю об отраслях, где сегодня конкретно для Украины, для народа можно пользу приносить!..»

Также КПУ готовит список предприятий, которые на период кризиса необходимо национализировать, и перечень предприятий по каждой области, который будет положен в основу документа, постановления или закона Украины по вопросу кредитования под государственные гарантии.

Об отношениях КПУ к действующей коалиции и оппозиции в лице ПР, о разногласиях внутри КПУ, а также о видах лидера КПУ Петра Симоненко на президентские выборы читайте больше в его интервью «Главреду» .