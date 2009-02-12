Бойко: судебный процесс показал, что Тимошенко и Медведчук в одной лодке

Народный депутат Украины Юрий БОЙКО считает, что судебный процесс о причастности Виктора Медведчука к газовому конфликту лишний раз доказал его близость к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Ю.БОЙКО.

В частности, Ю.БОЙКО подчеркнул, что адвокатом со стороны В.МЕДВЕДЧУКА на судебном процессе выступал Владимир МАКАР, который на последних выборах в Киевсовет баллотировался в депутаты по списку БЮТ . «Какие еще нужны подтверждения, что Медведчук и Тимошенко "в одной лодке"?" – сказал он. При этом Ю.БОЙКО отметил, что «и не ждал другого решения от суда». Вместе с тем, народный депутат выражает удовлетворением тем, что в результате придания им огласке намерений группы лиц провести операцию по реэкспорту среднеазиатского природного газа, предназначенного для потребителей Украины, в страны Центральной и Западной Европы, эти намерения на сегодняшний день сорваны. Однако попытки реэкспорта среднеазиатского газа в ущерб интересам Украины могут быть повторены, считает Ю.БОЙКО. Основанием для этого, по мнению депутата, являются украино-российские газовые контракты от 19 января, которые предусматривают поставки газа для потребностей Украины в 2009 г. всего 40 млрд. куб. м., что существенно ниже потребностей государства.Традиционный объем закупок Украиной импортного газа составляет 52-55 млрд. куб. м, в год что, собственно, подтверждается и самими контрактами. На период 2010-2019 гг. они предусматривают ежегодные поставки в Украину 52 млрд. куб. м топлива. При этом объем закупок среднеазиатского газа «Газпромом» также четко зафиксирован на 10-летний период и составляет 55 млрд. куб. м. ежегодно.Таким образом, в 2009 г. вне газового баланса Украины осталось до 15 млрд. куб. м среднеазиатского газа, который может быть реэскпортирован в государства Центральной и Западной Европы вопреки интересам Украины.«Доходы от перепродажи этого газа, по моему мнению, будут использованы для финансирования президентской избирательной кампании Юлии Тимошенко через названных мной, как впрочем и других близких к ней лиц. Я намерен и дальше отслеживать ситуацию, и буду и впредь называть всех фигурантов этих схем, которые наносят колоссальный ущерб интересам страны», – считает Ю.БОЙКО.

Также в сообщении сказано, что Ю.БОЙКО оставляет за собой право обжаловать решение Печерского районного суда г. Киева в апелляции после официального оглашения его решения.Как сообщал УНИАН, 11 февраля Печерский районный суд города Киева в полном объеме удовлетворил исковые требования Виктора МЕДВЕДЧУКА к членам Партии регионов Юрию БОЙКО и Сергею ЛЁВОЧКИНУ о защите чести, достоинства и деловой репутации.В частности, по сообщению пресс-службы В.МЕДВЕДЧУКА, суд признал клеветнической и несоответствующей действительности всю информацию о причастности В.МЕДВЕДЧУКА к срыву газовых переговоров, а также к посредничеству в газовой сфере, обязал ответчиков опровергнуть эту информацию и официально принести извинения В.МЕДВЕДЧУКУ.

Напомним, 14 января Ю.БОЙКО высказал мнение, что настоящей причиной срыва украинско-российских газовых переговоров стало лоббирование премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО интересов коммерческой структуры FKRtt Universal Swissland, фактическими владельцами которой являются В.МЕДВЕДЧУК и Игорь БАКАЙ.После этого бывший лидер Социал-демократической партии (объединенной) В.МЕДВЕДЧУК обратился в суд с просьбой обязать народных депутатов от ПР Ю.БОЙКО и С.ЛЕВОЧКИНА опровергнуть информацию о его причастности к газовому конфликту.