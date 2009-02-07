У Ющенко не верят, что Тимошенко ничего не знает о переговорах с Москвой
Тем более, что об этом известно СМИ...
Отвечая на некорректные комментарии управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, которые прозвучали сегодня по поводу заявлений Уполномоченного Президента по международным вопросам энергобезопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, пресс-служба главы государства вынуждена напомнить: порядочные граждане - а тем более государственные служащие должны были бы честно комментировать конкретные действия определенных должностных лиц и их последствия для государства, а не прибегать к личным оскорблениям.
Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы Президента Украины по поводу заявления управления по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.
“Собственно, именно такие неоправданно эмоциональные и грубые по своей тональности «опровержения» и свидетельствуют о небезосновательной нервозности в правительстве, которая, очевидно, связана с нежеланием сказать правду украинскому народу о реальной ситуации в экономике государства и путях выхода из кризиса”, - отмечает пресс-служба.
По ее убеждению, “так же трудно поверить, что в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина неизвестно о делегации, направленной в Москву для тайных переговоров относительно получения специального кредита на неизвестных условиях. Тем более, что информация об этом уже неоднократно появлялась в СМИ”.
“Украинский народ имеет право и должен получать от власти честную и правдивую информацию о настоящем и перспективах нации и государства. Это касается, в частности, и прозрачности относительно источников и условий внешних заимствований безотносительно от страны-кредитора”, - отмечает пресс-служба и добавляет: “очевидно, что наши граждане узнают также и о февральских переговорах с российской стороной о возможности привлечения кредитных средств для финансирования Государственного бюджета в 2009 году”.
Как сообщал УНИАН, Б.СОКОЛОВСКИЙ в телеэфире заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита. “Вчера в Москву тайно выехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предотвращения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал он.
Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров опровергло заявления Б.СОКОЛОВСКОГО, назвав их “болезненными”.