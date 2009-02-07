Сегодня Тимошенко будут слушать в Мюнхене

В Мюнхене продолжается 45-я международная конференция по вопросам безопасности, передает радио «Свобода».

Эксперты и политики из более 50 стран на протяжении трех дней будут обсуждать наиболее актуальные вопросы безопасности современного мира, в том числе ситуацию в Афганистане и Ираке и нераспространение ядерного оружия.

От Украины в конференции принимает участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, которая выступит на пленарном заседании на тему: «НАТО, Россия, нефть и газ – будущее европейской безопасности».

Также планируется проведение ряда двусторонних встреч, в частности, с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, вице-канцлером ФРГ, заместителем министра иностранных дел Германии Франко-Вальтером ШТАЙНМАЕРОМ, Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, президентом Всемирного банка Робертом ЗЕЛЛИКОМ и другими должностными лицами.