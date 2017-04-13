Депутат парламента Австрии в Москве поддержала оккупацию Крыма - посол

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявляет, что депутат нижней палаты парламента Австрии приехала в Москву, чтобы поддержать оккупацию Крыма Россией.

Как отметил посол в социальной сети Facebook, сегодня депутат Национального Совета Австрии Дагмар Белакович-Еневайн посетила Москву и сделала несколько возмутительных заявлений по Крыму.

"В связи с сегодняшними высказываниями депутата от австрийской Партии свободы Дагмар Белакович-Еневайн относительно так называемого «ялтинского экономического форума» должен заявить следующее. Безусловно, никто не может запретить госпоже депутату жонглировать фактами на свое усмотрение. И если она публично обозначает нелегитимный аншлюс Крыма в 2014 году как «возвращение домой», видимо, у нее есть причины, чтобы делать такую услугу Российской Федерации и наносить такое оскорбление Украине", - заявил посол.

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"Однако госпожа депутат пошла немного дальше и пригласила в Крым австрийских предпринимателей. В этой связи напоминаю ей, что аннексия Крыма признана незаконной как на уровне ООН, так и на уровне ЕС. Ни политически, ни юридически невозможно смириться с таким изменением европейских границ или принять ее де-факто. С точки зрения международного права Крым находится под оккупацией Российской Федерации - это не дискутируется", - подчеркнул Щерба.

Также посол напомнил, что лица, которые попирают международное право и нарушают суверенитет Украины, посещая ее территорию в обход украинского пограничного контроля, должны учитывать последствия таких действий, определенные действующим украинским законодательством.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что несанкционированный визит испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Крыма является составной частью гибридной войны России против Украины.