Бюджетные чудачества Черновецкого

На днях Леонид Черновецкий заявил, что в городской бюджет 2008 года не поступило свыше 50% средств, но заверил, что до марта, когда он планирует отчитываться о результатах годовой деятельности, все проблемы будут решены. Мы решили сделать небольшой экскурс в недавнюю историю: на чем хотел сделать деньги столичный мэр на протяжении последних месяцев.

Коммунальные тарифы и налог на роскошь

Черновецкий долго убеждал, что для рядовых киевлян тарифы на коммунальные услуги не будут расти, а в Киеве будет торжествовать принцип: богатые платят за бедных. В свое время мэр упрекнул обеспеченных в том, что они не всегда платят за свое жилье.

- Они приличные люди, но как-то неприлично поступают с киевлянами. Они не платят, ну буквально десятки миллионов гривен в казну за жилищно-коммунальные услуги, - заявил Черновецкий. - Но им придется платить по повышенным тарифам. Поэтому я все сделаю, чтобы на протяжении месяца у нас было программное обеспечение и мы выделили эти дома (людей с высокими доходами. - Авт.)

Впоследствии столичные власти определили для начала 80 “элитных” домов, в которых тарифы на ЖКУ будут повышены в 5-10 раз. Но и для рядовых киевлян Черновецкий подготовил “сюрприз” - повышение платы за коммунальные услуги на 30%.

- На 30% мы вынуждены будем повысить для молодых и остальных, кроме людей, которые живут за чертой бедности, - отметил он.

Мэр также сообщил, что в столице начинается программа “Обложение”, своеобразный “налог на роскошь”. На первом этапе такой “налог” введут на дорогие автомобили (стоимостью свыше 100 тыс. долл.), дорогие дома, яхты, элитные квартиры, большие земельные участки. Дальше планируется обложить налогом пролет частных самолетов, перемещение по Днепру на дорогих лодках и яхтах. И заключительным этапом будет налогообложение предметов искусства, например, картин стоимостью более $100 тысяч.

В то же время не прошло и месяца, как “мэр всех киевлян” заявил, что в ближайшее время планирует приобрести себе вертолет.

- Я никогда никуда не опаздываю, если вы заметили. Вот скоро у меня будет мой собственный вертолет. Если позволят пролет, то я буду летать на вертолете, как это делает Лужков, но за бюджетный счет, - отметил Черновецкий.

И таки осуществил свои намерения, приобретя не только вертолет, а еще и самолет за компанию, причем “по наивысшей цене”. Мэр уже успел полетать над Киевом, а теперь, как он признался одному из киевских изданий, вертолет перевозит провизию “для любимых бабушек”...

Аукционы Кильчицкой

В конце ноября под стенами столичной мэрии состоялся аукцион по продаже служебных авто киевских чиновников.

- Чиновники всех госорганов должны, как во всем мире, ездить на скромном, недорогом отечественном транспорте. Слава Богу, он еще у нас есть, и его нужно поддерживать, - рассказывал в начале торгов Черновецкий.

Он и сам приобрел на аукционе советскую машину за 1,5 миллионов гривен - раритетную “Чайку ГАЗ-14” 1979 года выпуска, на которой в свое время ездил Щербицкий.

Позже Черновецкий поручил своему заму Ирэне Кильчицкой до Нового года продать весь автопарк столичной госадминистрации.

- До Нового года продать все живое, что двигается и возит жен моих заместителей и начальников управлений по рынкам, детей в школу, вместо того, чтобы работать на киевлян, - отметил он в присутствии журналистов.

Мэр также сообщил, что в дальнейшем собирается организовать аукционы по продаже и аренде практически всего в городе и представил Кильчицкую как ответственную за проведение таких аукционов.

- Она будет проводить аукционы даже на воздух, которым буду дышать я, она и все мои заместители. Все продается, кроме совести и чести, и все это нужно моим бабушкам. Все будет продаваться на аукционах, - сказал мэр.

Следовательно, будут продаваться земельные участки, помещения, даже должности советников городской власти. Относительно продажи должностей, по словам Черновецкого, это сейчас изучается...

Исторические здания Киева мэр предложил продавать уже на международных аукционах.

- Я в интересах сохранения исторического лица Киева все десятки тысяч исторических особняков готов выставить на аукцион, на продажу - на условиях, что фасад здания будет сохраняться, внутренность - на ваше усмотрение, может быть самой современной, - сказал Черновецкий во время встречи с предпринимателями, отметив, что в связи с кризисом в стране “цены будут небольшими”.

По словам мэра, в городе много старых особняков, которые необходимо привести в надлежащий вид. В качестве примера он упомянул старое здание, где сейчас расположен детский сад завода “Арсенал” и где “среди помпезности и истории на мраморные колонны писают дети”.

- В чем смысл: все, кто плохо использует эти исторические особняки - они в основном уже приватизированы... Ирэна Реонольдовна их загонит с аукциона. Мы дадим рекламу в “Евроньюз”, по всем абсолютно международным источникам. Разместим информацию в Интернете и нашим предпринимателям предложим. Их с удовольствием приобретут, - сказал Черновецкий.

Следовательно, не исключено, что в ближайшее время киевские исторические здания будут напоминать “потемкинские села”.

Платные приемы у чиновников

Еще одно ноу-хау от Черновецкого для пополнения бюджета, которое киевляне уже могли увидеть в действии - платные приемы столичных чиновников. С недавних пор, если вам нужно решить какой-то вопрос, причем “быстро, на протяжении нескольких секунд”, можете напрямую встретиться с любым киевским высокопоставленным чиновником.

- Хочешь быстро сделать дело - пожалуйста, заплати меньше (чем взятка) в бюджет и спокойно дыши. Такой подход я декларирую, - заявил мэр.

Но стоит такая встреча довольно много. Черновецкий уже тарифицировал свою команду. За встречу с начальником главного управления по предпринимательству придется заплатить от $5 до $7 тысяч, с начальником земельного управления - около $5 тысяч, из Ирэной Кильчицкой - около $10 тысяч, остальные заместители главы администрации потянут не менее чем на $11 тысяч, а Олесь Довгий - аж $30 тысяч. Дороже всего, как и положено, Черновецкий оценил самого себя - $100 тысяч.

- Сначала предоставляешь квитанцию, что ты заплатил за встречу со скромным мэром, который любит бабушек, $100 тысяч, а затем рассказывай о своих проблемах. И это будет только для бюджета Киева. Там будет отметка банка: “Заплачено в бюджет Киева для любимых мэром бабушек. Все!”, - дал объяснения журналистам городской председатель на своем очередном брифинге, прибавив что за последний обед предприниматели уже заплатили $800 тысяч.

Одним из первых с десятком бизнесменов встретился и.о. заместителя мэра Александр Луцкий. За визит предприниматели выделили на благотворительность $70 тысяч.

- Наша встреча носила исключительно консультативный характер. Наибольшее количество вопросов вызвал закон Украины от 16 сентября текущего года “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству”, которым, в частности, вносились изменения к земельному законодательству. Основные консультации, в которых нуждались предприниматели, касались переходных положений отмеченного закона. Мы ответили в полном объеме на все вопросы, - сообщил позже Луцкий.

По его словам, такие встречи проводятся с целью предотвращения коррупции во властных структурах и носят исключительно консультативный характер, то есть никакие решения на них не принимаются.

Неужели предприниматели платят впустую?

Вскоре благотворительный ужин с представителями социально-направленного бизнеса организовал и Анатолий Голубченко. Стоимость участия в этом мероприятии составляла $9,5 тысяч.

Введение расценок на платные посещения чиновников мэрии возмутило Виталия Кличко, который назвал это фактическим узакониванием коррупции.

- Своим публичным заявлением Черновецкий официально признал господство взяточничества в Киевсовете. Более того - мэр “в курсе” существующих тарифов на доступ к чиновническим кабинетам, поскольку заявил, что “обед с ним будет стоить дешевле”. Более того, мэр также предлагает узаконить практику “отплаты” еще и для своих многочисленных заместителей, ни один из которых не назначен на должность в соответствии с законом, а их количество противоречит и нормам закона, и нормам логики”, - заявил Кличко.

Медицина

Еще один источник пополнения бюджета Черновецкий увидел в реформировании медицины. Мэр выступил с инициативой введения официальной платы за медицинские услуги в столичных больницах и поликлиниках. По его словам, он “категорически против платной медицины”, но вынужден ввести в столичных медучреждениях платные услуги.

- 800 тысяч человек - моих бабушек и дедушек - они будут освобождены от этой платы, как это предусмотрено Конституцией, - сказал Черновецкий. - Но поскольку нехорошие люди-политики ввели параллельно с бесплатной медициной платную, чего нет в ни одной стране мира, нам придется адаптироваться к этим условиям.

Мотивом введения платной медицины Черновецкий называет борьбу с коррупцией, потому что, по его словам, столичная медицина - “сфера очень коррумпированая”.

Мы будем брать с иностранцев. Они у нас прекрасно лечатся на лучшем оборудовании. И все они платят взятки. Эти взятки - это сотни миллионов долларов по стране, и я хочу забрать их в бюджет для моих любимых бабушек, - объяснил мэр.

Инициативу градоначальника активно поддерживает и его заместитель Ирэна Кильчицкая. По ее словам, медицина в нашей стране уже давно не бесплатная.

- Все знают, что в поликлиниках и больницах люди за каждый визит к врачу, за каждый укол, за каждое УЗИ платят деньги, - сказала она. - Поэтому мы поднимаем эти тарифы официально. Делаем в рамках Киева в больничных медицинских заведениях такую тарификацию... А те, кто находится в Киеве - не киевляне, и те киевляне, которые все равно платят деньги, но эти деньги идут в карман медицинских работников, - то теперь эти средства будут поступать в кассу больницы, чтобы можно было делать реконструкцию больниц, чтобы было улучшение медицинского обслуживания и т.д.

“Антикоррупционный” контроль будет осуществляться, по словам мэра, с помощью видеокамер.

- Везде будут видеокамеры. Никто не сможет договариваться с пациентом в коридоре или на улице. Его сразу же выгонят... Ни один врач не сможет брать взятки. Я буду выгонять по полной программе, - подчеркнул Черновецкий, отметив, что врачам планируется передавать “по 10% от каждой гривни, которую они принесли моим любимым бабушкам в бюджет”.

Городской председатель также пообещал поднять заработную плату сотрудникам коммунальных медучреждений в 5-10 раз. А еще он рассказал, что намерен собрать для работы в столице лучших врачей Украины, России и вообще со всех концов бывшего СССР.

Медицинские эксперты сразу возмутилисьтакой реформой, отметив что она нарушает права украинцев, ведь согласно ст. 49 Конституции, “в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатно”.

Прокуратура Киева тоже заинтересоваласьнововведением и впоследствии пришла к выводу, что Черновецкий таки нарушил Конституцию. Выяснилось, к перечню платных услуг, которые предоставляются лечебно-профилактическими заведениями столицы, фактически включена лечебно-медицинская, профилактическая и другие виды медицинской помощи, которая в таких заведениях должна предоставляться бесплатно.

Морги и кладбища

Инициативы Черновецкого нашли воплощение не только в вопросах земных.

Мэр решил контролировать все столичные морги и для этого даже создал муниципальное патолого-анатомическое бюро, а впоследствии - тарифицировать предоставление услуг на кладбищах для людей и животных.

- Послушайте, что там творится: половину морга сдали для богатых, и в этих моргах их содержат в таком комфорте! Они там воскресают, потому что кондиционеры, холодильники, места на кладбище... - заявил Черновецкий, забыв в этот раз о “бабушках”, - Никто мне больше не позвонит, никого не похороню без тарифов. Хочешь на Байковое - плати $50 тысяч. Вход на кладбище - платный. Копать могилы, давать справки, присматривать за могилами - все тарифицируется.

А на днях заместитель мэра Виталий Журавский заявил, что Черновецкий подписал распоряжение, согласно которому в Киеве введен платный вход на городские кладбища.

- Там по разным кладбищам разная цена. Но цена установлена, - сказал Журавский.

Правда, вечером в тот же день пресс-служба Журавского подкорректировала его высказывание, мол, речь шла о введении платного въезда на кладбища, а не входа...

Свои объяснения относительно платного входа на кладбищедал мэр, снова вспомнив о “бабушках”:

- Ни с одного киевлянина, у которого есть льготы, - ни с бабушек, ни с дедушек, ни со студентов, ни с кого другого, - деньги не берутся... Ни с инвалида, - отметил Черновецкий. - Кто заезжает на кладбище на крутых машинах - они будут платить.

По словам мэра, к нему часто обращаются его любимые бабушки с просьбой помочь им с местом на кладбище, но до сих пор он не мог оказать им такую помощь.

- Все похороны я возьму на себя. В ближайшее время все пенсионеры Киева и другие льготники получат от меня письма - я сделаю им лучшие предложения... Ни один человек, у которого плохо с деньгами, не останется без моего внимания. Я буду их всех хоронить за свой счет. Нет проблем! - отметил мэр, пообещав при этом разрушить все коррупционные схемы на киевских кладбищах.

Транзитный транспорт

22 января столичные власти утвердили введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев. Но по предварительной информации, на строительство всех необходимых терминалов понадобится от 2 до 3 лет, поэтому взимание сбора можно будет ввести не раньше чем в 2011 году. Министр транспорта и связи Иосиф Винский сразу же назвал это решение ограничением прав человека.

- Я вообще считаю, что это ограничение прав людей, и такое решение нельзя принимать. А то завтра скажут, давайте перестанем в Киеве дышать, потому что я приехал из Киевской области - это абсурд. Во-первых, это незаконно, во-вторых, это неправильный подход, это не частная лавка, Киев - это также Украина, и мы все по паспорту являемся гражданами Украины, а не Киева, - сказал он.

Репетиторы и иностранцы

Под прицел власти также попали репетиторы и иностранцы. О возможном введении в столице налога на занятие репетиторством и взыскание местного сбора с иностранцев сообщил Журавский.

- Мы в ближайшее время будем рекомендовать всем педагогам, которые занимаются репетиторством, чтобы они регистрировались как частные предприниматели, получали соответствующую лицензию в главном управлении образования и науки и платили налоги, - отметил Журавский. - Второй момент - это моя инициатива. 25 млн. у нас есть иностранцев в Киеве, которые в отличие от других стран при регистрации не платят местный сбор. Это миллионы средств...

Животные

Братьев наших меньших внимание Черновецкого также не обошло стороной. Он решил ввести муниципальный сбор за содержание собак, причем только “благородных”.

- Речь идет о том, что есть собаки и по $10 тысяч, а собак, которые мало стоят, мы не будем облагать. Методика нормальная, - объяснял мэр депутатамво время голосования за проект решения.

Какими еще решениями удивит мэр всех киевлян и не только киевлян ради пополнения бюджета - трудно даже представить.

В целом за последние месяцы мы насчитали больше двух десятков потенциальных источников пополнения бюджета, предложенных Черновецким. Вот их перечень:

- увеличение транспортных тарифов;

- увеличение тарифов на коммунальные услуги для населения;

- повышение тарифов на ЖКУ для коммерческих структур в 5-10 раз (запрещено Указом Президента);

- повышение тарифов в “элитных” домах в 5-10 раз;

- введение “налога на роскошь”;

- увеличение тарифа на рекламу в общественном транспорте в 3-6 раз;

- проведение аукциона по продаже служебных автомобилей чиновников КГГА;

- проведение аукционов по продаже исторических застроек Киева;

- проведение аукционов по продаже земельных участков, помещений и даже должностей советников городских властей;

- платные приемы у столичных чиновников;

- введение официальной платы за медицинские услуги в столичных больницах (запрещено прокуратурой);

- платный вход и въезд на кладбища;

- введение налога на занятие репетиторством;

- введение муниципального сбора за содержание собак;

- введение сбора с транзитного транспорта на въездах в Киев;

- установление платы за въезд в центральную часть города;

- распродажа коммунальных учебных заведений;

- предложение предпринимателям столицы выкупить земельные участки, которые находятся у них в аренде;

- повышение арендной платы для всех предприятий за помещения, которые находятся в коммунальной собственности;

- уплата арендодателями квартир 15% дохода в бюджет;

- предложение высадить именные каштаны на Крещатике за отдельную плату;

- переселение пенсионеров в пансионаты и сдача их квартир в аренду.

И главное, что ни одна “любимая бабушка” якобы не пострадает от этих нововведений.

Список, наверное, можно продолжить. Например, почему бы господину Черновецкому не давать напрокат собственные автомобили - от недавно приобретенной “Чайки” до “Майбаха” - или не установить тарифы за фотографирование с молодоженами?..

Если у вас есть предложения - присылайте в КГГА, за удачное предложение господин мэр не поскупится. Тому, кто найдет жену Олесю Довгому, он пообещал миллион, так разве дело наполнения бюджета не достойнее вознаграждения?

Анна Ященко