Аукцион неслыханной щедрости, или Как Черновецкий и Пилипишин боролись за Чайку

С самого утра под стенами столичной мэрии кипит работа. Ставят палатки, подгоняют машины, выносят стулья и столы. Нет, это не очередной митинг или акция протеста. Сегодня в мэрии аукцион неслыханной щедрости – столичные чиновники прощаются со своими служебными автомобилями.

Почти месяц красовались возле КГГА Крайслеры, Мерседесы, Бьюик, две Чайки и многочисленные Тойоты. Лишь накануне вечером их забрали из-под мэрии, а уже сегодня утром эти лоты после наведения марафета (естественно, для придания товарного вида), сверкая, стояли в ожидании удара молотка и нового владельца.

- Я имею честь от имени киевлян открыть первый в Украине аукцион по продаже служебных машин моих замов, бывших мэров, бывшего (покойного уже, царство ему небесное) первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого, - начал свою речь столичный градоначальник Леонид Черновецкий. - Сегодня у нас праздник, и грустная новость для всех чиновников, которые за счет киевлян ездили на очень дорогом служебном транспорте. Одну из машин, Чайку, я куплю на память об этом важном событии. Как человек, который знает жизнь, я утверждаю, что это только начало борьбы с коррупцией. Это событие будет иметь для Украины историческое значение. Чиновники всех госорганов должны, как во всем мире, ездить на скромном недорогом отечественном транспорте. Слава богу, он еще у нас есть и его нужно поддерживать. Это правильно, это справедливо, это по-народному, это настоящая любовь к своим избирателям. Я призываю Кабмин немедленно по всей системе продать миллионы очень дорогих машин, на которых сегодня они ездят за счет украинцев, а деньги направить на социальные программы. Сегодня у нас праздник. Я счастлив, что мы его дождались.

Мэр отмечает, что все средства, вырученные от аукциона, пойдут киевским больницам: онкологическому центру, детской больнице и трем туберкулезным диспансерам.

После речи мэра возле микрофона появляется его верная заместительница Ирэна Кильчицкая. Сегодня она в качестве ведущей торгов вместе с представителем Восточноевропейской фондовой биржи Иваном Остапенко. Шаг аукциона в начале составляет 1 тысячу гривен. Первый лот - машина секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Стартовая цена - 115 тыс. 644 грн.

Цены растут неспешно...

- Автомобиль находится рядом с вами слева – красавец автомобиль, Тойота Камри, - рекламирует лот Остапенко.

В результате торгов бывшая служебная машина Довгого уходит с молотка за 154 тыс. грн.

Следующий лот - Тойота заместителя мэра Виталия Журавского. Начальная цена – 115 тыс. 363 грн.

Вдруг Журавскому звонят.

- Наберу через 15 минут. Не могу говорить – продаю машину, - быстренько отвечает он и продолжает наблюдать за судьбой теперь уже бывшей автотехники.

Он замечает, что теперь ездит на своей машине, купленной недавно, и заправляется за свой счет.

Поднять стартовую цену удалось лишь на 20 тыс. грн. Новый обладатель Тойоты за 135 тыс. грн. не очень хочет комментировать свою покупку.

- Об аукционе узнал в Интернете. Я считал, что все это подстава. Оказывается – нет. Нравится мне такой автомобиль.

- Сразу хотели приобрести машину Журавского?

- Отчасти, - уклоняется от ответа покупатель.

- А как вас зовут?

- Сергей.

- А фамилия?

- Все, спасибо, до свидания, – новый обладатель Тойоты быстро исчезает в толпе.

- Кто захочет оставить те же государственные номера, организуем отдельный аукцион, - громко выкрикивает Кильчицкая и добавляет. - Большая просьба не размахивать номерами, вы дестабилизируете ситуацию на аукционе.

Пока идет аукцион, Леонид Михайлович уверенной поступью хозяина прогуливается во дворе мэрии. Подходит к Ирэне Реонольдовне, которая активно, как настоящая профессиональная продавщица, распродает служебные машины, обнимает ее, улыбается и двигается дальше.

- Леонид Михайлович, раньше сообщалось, что на аукционе будет выставлено 18 машин. Журналистам даже выдали их перечень. Где остальные 9 или будет второй тур аукциона? – обращается к мэру УНИАН.

- Еще 200 машин продадим, - уверенно отвечает Черновецкий. - Сложно все подготовить, и чиновники оказывают сопротивление. Но мы преодолели их сопротивление. Они счастливы от того, что избавляются от льгот. Льготы – это нехорошо. Я борюсь с льготами.

- То есть Вы распродадите все служебные автомобили?

- Да, абсолютно все машины. Сейчас выставлены самые дорогие.

Мерседес Бенц Голубченко удается продать за 106 тыс. грн., Тойоту Ленд Крузер Омельченко – за 115 тыс. грн., Тойоту Камри Басса - за 153 тыс. А вот желающих купить Крайслер Басса не нашлось. Лот пришлось снять.

- Через 10 лет стоимость этой машины вырастет в 10 раз – рекламирует следующий лот, Бьюик для обслуживания делегаций, Кильчицкая.

Однако несмотря на ораторский талант Ирэны Реонольдовны Бьюик удается продать лишь за 69 тыс. грн. Новая владелица отказалась от каких-либо комментариев, сразу села в машину и уехала в неизвестном направлении.

Впереди было самое интересное – торг за вторую Чайку, в которому активнейшими участниками были Леонид Черновецкий и Виктор Пилипишин.

- Виктор Петрович, а если машину купите, что с ней делать будете? – спрашивают у Пилипишина журналисты перед началом торгов.

- Мэра буду возить, - смеется тот.

- Я буду кататься перед Кабмином, - добавляет, улыбаясь, Черновецкий. - А Виктор Петрович - перед Киевсоветом.

На замечание журналистов о низких технических возможностях машины Пилипишин отвечает:

- У меня первая машина была Запорожец, так я полдня ездил, а полдня толкал. Будем вместе толкать.

- Шаг по этому лоту будет 50 тыс. грн. – отмечает Кильчицкая.

Стартовая цена “Чайки ГАЗ-14” 1979 года выпуска, на которой в свое время ездил первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, - 100 тыс. грн.

- 150 тысяч, 200, 250...600 – по очереди выкрикивают “соперники”.

- Миллион, - вдруг довольно произносит Черновецкий.

- Миллион сто тысяч, - не сдается Пилипишин.

- Леонид Михайлович, вы как-то смутились, - обращается к мэру зам.

- 1 млн 200 тыс. – выдает мэр.

- Виктор Петрович... – выжидательно обращается Кильчицкая к Пилипишину.

- Думаю, хватит ли зарплаты. Мэр премию не подписал, - шутит тот.

- Один миллион 500 тысяч гривен, - выкрикивает Леонид Михайлович, поднимая табличку №1.

- Полтора миллиона гривен предлагают за раритетную Чайку. Неужели, для тех, кто хочет себя почувствовать в этом автомобиле Щербицким, 1,5 млн. грн. – предельная цена? – подогревает торги Кильчицкая.

Оказывается, что да.

- Участник под номером №1 выиграл этот лот, - радостно сообщает она под бурные аплодисменты.

Чайку подгоняют. Черновецкий садится за руль. Делает небольшой круг и со счастливой улыбкой на лице выходит из салона.

- Я почувствовал себя Щербицким! Класс! – делится впечатлениями мэр.

Но Пилипишин без Чайки тоже, похоже, не остался. Вторую машину ГАЗ-1402 1985 года выпуска приобрела за 600 тыс. грн. депутат Киевсовета от Блока Литвина Елена Антонова.

На вопрос журналистов, не для ли него куплен этот автомобиль, Пилипишин ответил:

- Вы не ошибетесь, если скажете, что да.

Черновецкий между тем организует небольшой брифинг.

- Я хочу всех поздравить со знаменательным событием в жизни украинцев – они увидели, что такое настоящая борьба с коррупцией. Все было проведено блестяще моим заместителем – красивой Ирэной Реонольдовной, которая вообще в Киевской администрации первая отказались от служебного автомобиля.

- Я не ездила ни одного дня, - гордо добавляет Кильчицкая.

- Мы с ней не получаем зарплаты. Ни разу не получали за три года нашего мэрства, - делится Черновецкий. – За аукцион мы получили 2 миллиона 828 тысяч гривен, которые Ирэна Реонольдовна благородно распределит среди больниц Киева на благо киевлян, - и тихонько добавляет Кильчицкой: - Дай я тебе ручку поцелую.

Целует руку в кожаной перчатке.

- Все, пока, - тихонько прощается он с замом.

Мэр замерзает и уходит от прессы по-английски.