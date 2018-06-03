Аукцион неслыханной щедрости, или Как Черновецкий и Пилипишин боролись за Чайку
"Служащие всех госорганов должны, как во всем мире, ездить на скромном недорогом отечественном транспорте. Слава богу, он еще у нас есть..." Репортаж
С самого утра под стенами столичной мэрии кипит работа. Ставят палатки, подгоняют машины, выносят стулья и столы. Нет, это не очередной митинг или акция протеста. Сегодня в мэрии аукцион неслыханной щедрости – столичные чиновники прощаются со своими служебными автомобилями.
Почти месяц красовались возле КГГА Крайслеры, Мерседесы, Бьюик, две Чайки и многочисленные Тойоты. Лишь накануне вечером их забрали из-под мэрии, а уже сегодня утром эти лоты после наведения марафета (естественно, для придания товарного вида), сверкая, стояли в ожидании удара молотка и нового владельца.
- Я имею честь от имени киевлян открыть первый в Украине аукцион по продаже служебных машин моих замов, бывших мэров, бывшего (покойного уже, царство ему небесное) первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого, - начал свою речь столичный градоначальник Леонид Черновецкий. - Сегодня у нас праздник, и грустная новость для всех чиновников, которые за счет киевлян ездили на очень дорогом служебном транспорте. Одну из машин, Чайку, я куплю на память об этом важном событии. Как человек, который знает жизнь, я утверждаю, что это только начало борьбы с коррупцией. Это событие будет иметь для Украины историческое значение. Чиновники всех госорганов должны, как во всем мире, ездить на скромном недорогом отечественном транспорте. Слава богу, он еще у нас есть и его нужно поддерживать. Это правильно, это справедливо, это по-народному, это настоящая любовь к своим избирателям. Я призываю Кабмин немедленно по всей системе продать миллионы очень дорогих машин, на которых сегодня они ездят за счет украинцев, а деньги направить на социальные программы. Сегодня у нас праздник. Я счастлив, что мы его дождались.
Мэр отмечает, что все средства, вырученные от аукциона, пойдут киевским больницам: онкологическому центру, детской больнице и трем туберкулезным диспансерам.
После речи мэра возле микрофона появляется его верная заместительница Ирэна Кильчицкая. Сегодня она в качестве ведущей торгов вместе с представителем Восточноевропейской фондовой биржи Иваном Остапенко. Шаг аукциона в начале составляет 1 тысячу гривен. Первый лот - машина секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Стартовая цена - 115 тыс. 644 грн.
Цены растут неспешно...
- Автомобиль находится рядом с вами слева – красавец автомобиль, Тойота Камри, - рекламирует лот Остапенко.
В результате торгов бывшая служебная машина Довгого уходит с молотка за 154 тыс. грн.
Следующий лот - Тойота заместителя мэра Виталия Журавского. Начальная цена – 115 тыс. 363 грн.
Вдруг Журавскому звонят.
- Наберу через 15 минут. Не могу говорить – продаю машину, - быстренько отвечает он и продолжает наблюдать за судьбой теперь уже бывшей автотехники.
Он замечает, что теперь ездит на своей машине, купленной недавно, и заправляется за свой счет.
Поднять стартовую цену удалось лишь на 20 тыс. грн. Новый обладатель Тойоты за 135 тыс. грн. не очень хочет комментировать свою покупку.
- Об аукционе узнал в Интернете. Я считал, что все это подстава. Оказывается – нет. Нравится мне такой автомобиль.
- Сразу хотели приобрести машину Журавского?
- Отчасти, - уклоняется от ответа покупатель.
- А как вас зовут?
- Сергей.
- А фамилия?
- Все, спасибо, до свидания, – новый обладатель Тойоты быстро исчезает в толпе.
- Кто захочет оставить те же государственные номера, организуем отдельный аукцион, - громко выкрикивает Кильчицкая и добавляет. - Большая просьба не размахивать номерами, вы дестабилизируете ситуацию на аукционе.
Пока идет аукцион, Леонид Михайлович уверенной поступью хозяина прогуливается во дворе мэрии. Подходит к Ирэне Реонольдовне, которая активно, как настоящая профессиональная продавщица, распродает служебные машины, обнимает ее, улыбается и двигается дальше.
- Леонид Михайлович, раньше сообщалось, что на аукционе будет выставлено 18 машин. Журналистам даже выдали их перечень. Где остальные 9 или будет второй тур аукциона? – обращается к мэру УНИАН.
- Еще 200 машин продадим, - уверенно отвечает Черновецкий. - Сложно все подготовить, и чиновники оказывают сопротивление. Но мы преодолели их сопротивление. Они счастливы от того, что избавляются от льгот. Льготы – это нехорошо. Я борюсь с льготами.
- То есть Вы распродадите все служебные автомобили?
- Да, абсолютно все машины. Сейчас выставлены самые дорогие.
Мерседес Бенц Голубченко удается продать за 106 тыс. грн., Тойоту Ленд Крузер Омельченко – за 115 тыс. грн., Тойоту Камри Басса - за 153 тыс. А вот желающих купить Крайслер Басса не нашлось. Лот пришлось снять.
- Через 10 лет стоимость этой машины вырастет в 10 раз – рекламирует следующий лот, Бьюик для обслуживания делегаций, Кильчицкая.
Однако несмотря на ораторский талант Ирэны Реонольдовны Бьюик удается продать лишь за 69 тыс. грн. Новая владелица отказалась от каких-либо комментариев, сразу села в машину и уехала в неизвестном направлении.
Впереди было самое интересное – торг за вторую Чайку, в которому активнейшими участниками были Леонид Черновецкий и Виктор Пилипишин.
- Виктор Петрович, а если машину купите, что с ней делать будете? – спрашивают у Пилипишина журналисты перед началом торгов.
- Мэра буду возить, - смеется тот.
- Я буду кататься перед Кабмином, - добавляет, улыбаясь, Черновецкий. - А Виктор Петрович - перед Киевсоветом.
На замечание журналистов о низких технических возможностях машины Пилипишин отвечает:
- У меня первая машина была Запорожец, так я полдня ездил, а полдня толкал. Будем вместе толкать.
- Шаг по этому лоту будет 50 тыс. грн. – отмечает Кильчицкая.
Стартовая цена “Чайки ГАЗ-14” 1979 года выпуска, на которой в свое время ездил первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий, - 100 тыс. грн.
- 150 тысяч, 200, 250...600 – по очереди выкрикивают “соперники”.
- Миллион, - вдруг довольно произносит Черновецкий.
- Миллион сто тысяч, - не сдается Пилипишин.
- Леонид Михайлович, вы как-то смутились, - обращается к мэру зам.
- 1 млн 200 тыс. – выдает мэр.
- Виктор Петрович... – выжидательно обращается Кильчицкая к Пилипишину.
- Думаю, хватит ли зарплаты. Мэр премию не подписал, - шутит тот.
- Один миллион 500 тысяч гривен, - выкрикивает Леонид Михайлович, поднимая табличку №1.
- Полтора миллиона гривен предлагают за раритетную Чайку. Неужели, для тех, кто хочет себя почувствовать в этом автомобиле Щербицким, 1,5 млн. грн. – предельная цена? – подогревает торги Кильчицкая.
Оказывается, что да.
- Участник под номером №1 выиграл этот лот, - радостно сообщает она под бурные аплодисменты.
Чайку подгоняют. Черновецкий садится за руль. Делает небольшой круг и со счастливой улыбкой на лице выходит из салона.
- Я почувствовал себя Щербицким! Класс! – делится впечатлениями мэр.
Но Пилипишин без Чайки тоже, похоже, не остался. Вторую машину ГАЗ-1402 1985 года выпуска приобрела за 600 тыс. грн. депутат Киевсовета от Блока Литвина Елена Антонова.
На вопрос журналистов, не для ли него куплен этот автомобиль, Пилипишин ответил:
- Вы не ошибетесь, если скажете, что да.
Черновецкий между тем организует небольшой брифинг.
- Я хочу всех поздравить со знаменательным событием в жизни украинцев – они увидели, что такое настоящая борьба с коррупцией. Все было проведено блестяще моим заместителем – красивой Ирэной Реонольдовной, которая вообще в Киевской администрации первая отказались от служебного автомобиля.
- Я не ездила ни одного дня, - гордо добавляет Кильчицкая.
- Мы с ней не получаем зарплаты. Ни разу не получали за три года нашего мэрства, - делится Черновецкий. – За аукцион мы получили 2 миллиона 828 тысяч гривен, которые Ирэна Реонольдовна благородно распределит среди больниц Киева на благо киевлян, - и тихонько добавляет Кильчицкой: - Дай я тебе ручку поцелую.
Целует руку в кожаной перчатке.
- Все, пока, - тихонько прощается он с замом.
Мэр замерзает и уходит от прессы по-английски.
Анна Ященко Фото УНИАН
Фото УНИАН