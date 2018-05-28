Черновецкий взялся за покойников

Леонид Черновецкий создал муниципальное патолого-анатомическое бюро, которое будет контролировать все столичные морги, и выразил намерение тарифицировать предоставление услуг на кладбищах для людей и животных. К чему приведет отделение моргов от больниц и угрожает ли столичному рынку ритуальных услуг монополизация? – Послушайте, что там делается: половину морга сдали для богатых, и в этих моргах их держат в таком комфорте! Они там воскресают, потому что кондиционеры, холодильники, места на кладбище... – возмущается Черновецкий.

Наверно, чтобы предотвратить последующую “дискриминацию покойников”, киевский мэр объединил все столичные морги под руководством вновь созданного муниципального патолого-анатомического бюро.

Мы обратились в некоторые из киевских моргов, чтобы узнать, чем угрожает их отделение от больниц. Но оказалось, что заведующие патолого-анатомических отделений боятся комментировать решение власти и советуют обратиться к главному врачу или вообще отказываются говорить. А главврачи, в свою очередь, со всеми вопросами переадресовывают к КГГА и столичному управлению здоровья. Лишь одна заведующая морга, на условиях анонимности, согласилась ответить.

– Я негативно отношусь к таким изменениям. Эта идея отбросит нашу патолого-анатомию на много лет. Нет кадров, которые бы этим занимались из-за того, что престиж профессии намного упал за последние годы. Нарушается непосредственная связь клиники с патолого-анатомическим отделением, а врачи должны учиться друг у друга – мы у них, они у нас. Не будет патолого-анатомических научных конференций, не будет анализа летальности, будет потеряна связь между клиническими дисциплинами и патанатомией. Это будет не на пользу и в экономическом плане, тем более что в это трудное время материальная база у нас и так страдает.

А вот главный патологоанатом Киева Нина Жучкова полностью поддерживает реформу мэра. По ее словам, новая структура даст патологоанатомам возможность ставить диагнозы на современном европейском уровне, причем объективно. (Выходит, до сих пор все диагнозы устанавливались необъективно?)

– Никакого разрушения структуры больницы не будет, потому что патологоанатомические отделения выводятся формально – меняется только руководство и подчинение, а работа структуры остается такой, как есть, – отметила она.

Главный столичный патологоанатом также добавила, что еще в 1999 году минздрав “постановил продолжить процесс централизации патологоанатомической службы и создания бюро”. В то же время регионалка Инна Богословская (которая еще во время обсуждения проекта решения по созданию бюро призывала депутатов не голосовать за него) подчеркнула, что создание патологоанатомического бюро должно происходить после соответствующих приказов минздрава, а таких приказов не было. Идею изъятия у медицинских заведений действующих патологоанатомических отделений Богословская считает нарушением основ врачебной деятельности.

– Потому что именно существование таких патологоанатомических отделений является условием для предоставления лицензий клиникам. Без такого отделения клиники не могут существовать, – подчеркнула регионалка.

Одними лишь моргами инициативы Черновецкого не ограничились. За загробный мир “мер всех киевлян” взялся серьезно.

– Караул! Похоронить человека – лучше не умирать и не родиться на свет Божий. Сегодня нам звонят со всех сторон, у нас идет безумное давление... Никому ничего не уступлю – это сугубо коммунальный бизнес. А делать его на крови, на трупах... – делился с прессой своими наблюдениями мер.

Черновецкий отметил, что взятки за место на Байковом кладбище уже достигают $50 тысяч. Он также сообщил, что в ближайшее время представит программу, которая будет предусматривать тарификацию ритуальных услуг, в частности на захоронение, рытье и уход за могилой. Даже вход на кладбище мэр намерен сделать платным.

– Никто мне больше не позвонит, никого не похороню без тарифов. Хочешь на Байковое – плати $50 тысяч. Вход на кладбище платный. Копать могилы, давать справки, присматривать за могилами – все тарифицируется, – заявил Черновецкий.

А еще он планирует принять отдельную программу относительно кладбищ для животных. Прерогативу захоронения животных он предлагает передать Киевскому зоопарку.

– Бешеные деньги за кошек, собак, тараканов, всех, кого любят – оперируем, причесываем, целуем, обнимаем. Очень любят, оказывается, лягушек. Хочешь лягушку хоронить – ставь ей памятник, мы его изготовим, возьмем за это тысячу долларов, пусть лягушка знает, что она недаром родилась на свет Божий, – вещает мэр.

Чтобы узнать, какова цена столичного рынка ритуальных услуг и есть ли шансы у мэра его монополизировать, мы обратились к директору аналитически-исследовательского центра “Институт города" Александру Сергиенко.

– Монополизации, возможно, и не будет, но Черновецкий “наложит лапу” на самый лакомый кусок. Это просто представляет откровенную угрозу для деятельности больниц, которые имеют патолого-анатомические отделения. Они не просто там исследуют тело покойника, они постоянно делают исследование тканей, проводят разные анализы, без которых невозможно установить точный диагноз. Если вывести эти отделения из подчинения больниц, это будет и бюрократическая волокита в наших условиях, и чужая команда, с которой тяжело работать, и вообще будет разрушаться система здравоохранения.

Ежедневно имеем около сотни захоронений. Каждые похороны по нынешним расценкам стоят в среднем тысячу долларов. Следовательно, $100 тысяч – ежедневный оборот столичного рынка ритуальных услуг.

Как действуют чиновники? Они просто предоставляют свою фирму. Придите в любое заведение, и чиновник вас отправит в фирму, которая занимается этими услугами. Например, возьмем приватизацию земли. Лет 7–8 тому, чтобы оформить какой-то участок, можно было самому пройти все эти инстанции: пожарники, санэпидстанция и тому подобное. А теперь чиновники отказываются иметь дело с гражданами и отправляют их к фирме, которая этим занимается. А чиновник имеет с этой фирмы выгоду: или он ее владелец, или совладелец, или просто получает откат.

Кстати, Антимонопольный комитет Украины уже заинтересовался решением киевской власти о создании муниципального патолого-анатомического бюро. Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМК, комитет исследует, насколько будет отвечать антимонопольному законодательству это решение, “потому что такие действия могут рассматриваться как экономическая концентрация”.

Анна Ященко

P.S. Как стало известно сегодня Черновецкий сделал платным еще и вход на кладбища. Например, посещение Байкового кладбища обойдется в 50 гривен...