Черновецкий хочет новой крови

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен серьезно заняться реформированием медицинской сферы столицы и поднять заработную плату ее работникам в 5-10 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя ситуацию с выплатой заработной платы медработникам столицы.

«Сейчас мы стоим накануне реформы. К сожалению, очень слабый начальник киевского здравоохранения. Я нуждаюсь в том, чтобы мы нашли новую кровь. Но с этим очень сложно. Сфера очень коррумпированная», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Городской председатель признал то, что действительно в Киеве существует задолженность по выплате зарплаты сотрудникам коммунальных медучреждений, но пообещал уже завтра начать ее погашать.

«Я только что принимал КАЧУРОВУ (Людмила КАЧУРОВА – УНИАН) – начальника здравоохранения киевского. Я буквально завтра начну поднимать этот вопрос и решать его. Первые деньги поступят уже завтра. Мы действительно должны значительную сумму. Начнем мы с младшего и среднего медицинского персонала, потому что они в этом очень нуждаются», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, он «категорически против платной медицины», но вынужден ввести в столичных медучреждениях платные услуги. «Поскольку это (платная медицина – УНИАН) уже есть, я вынужден подстраиваться под эти условия, потому что врачи хорошие из-за маленькой зарплаты перебегают в платные медицинские учреждения, а это недопустимо», - объяснил он.

По поводу готовящихся распоряжений городских властей о введении официальной платы за медуслуги в больницах и поликлиниках мэр сказал: «Тарифы нужны, чтоб не было коррупции».

«Мы будем брать с иностранцев. Они у нас прекрасно лечатся на самом лучшем оборудовании. И все они платят взятки. Эти взятки представляют сотни миллионов долларов по стране, и я хочу забрать их в бюджет для моих любимых бабушек», - пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Вместе с этим он отметил, что «бабушки ничего платить не будут».

Он рассказал, что намерен собрать для работы в столице лучших врачей Украины, России, Казахстана, со всех концов бывшего СССР. «Потому что они давали клятву Гиппократа, они хотят служить честно. Их 99 %. Они ненавидят поборы. Они будут получать справедливые деньги», - также сообщил мэр о своих намерениях, рассказав: «Мы собирается увеличить зарплаты медикам в 5-10 раз».

Кроме того, контроль за тем, чтобы не брались взятки будет осуществляться, по словам мэра, с помощью видеокамер. «Везде будут видеокамеры. Никто не сможет договариваться с пациентом в коридоре или на улице. Он тут же будет выгнан», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Ни один врач не сможет брать взятки. Я буду выгонять по полной программе», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в данном случае отметив, что врачам планируется передавать «по 10% от каждой гривны, которую они принесли моим любимым бабушкам в бюджет».