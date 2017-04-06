Украина и НАТО договорились о совместном плане реформы ГСЧС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер договорились выработать совместный план реформы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, что будет включать ее институциональное и техническое обновление.

Об этом они договорились во время встречи в Киеве, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Техническая модернизация ГСЧС очень важна, украинские спасатели должны быть обеспечены всем, чем необходимо. Поэтому я бы хотел углубить сотрудничество с НАТО в этой сфере», - подчеркнул Гройсман.

Согласовано, что договоренности, достигнутые во время визита премьер-министра Украины в Брюссель в феврале 2017 года, в отношении технического переоснащения ГСЧС Украины должны быть реализованы в полной мере. С этой целью заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по вопросам спасательных операций посетит Украину в мае и проведет ряд соответствующих встреч.

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«Давайте с миссией, которая приедет, сделаем два компонента: институциональный и технический. Мы оценим потребности и сделаем совместный план реформы ГСЧС. Я готов его утвердить Правительством», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Геттемюллер в свою очередь, учитывая масштабность российских провокаций в Украине, предложила обновить Рекомендации Группы консультативной поддержки НАТО по защите критической инфраструктуры.

Глава правительства также поблагодарил за помощь НАТО в ресурсном обеспечении, необходимом для урегулирования чрезвычайной ситуации в Балаклее, где на территории военного склада произошли взрывы боеприпасов.