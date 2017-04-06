Председатель ПА НАТО: защита Украины является защитой и для Альянса

Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил, что защита Украины является защитой и для самого Альянса.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом он заявил во время встречи с президентом Петром Порошенко.

Алли подчеркнул, что и государства-члены НАТО, Парламентская ассамблея НАТО полностью поддерживает процесс реформ в Украине и осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе. «Защита Украины является защитой для нас самих», - отметил Алли.

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В свою очередь глава Украинского государства выразил благодарность ПА НАТО за твердую и последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

«Альянс продолжает поддерживать Украину, и это имеет для нас чрезвычайно важное значение», - отметил Порошенко. Президент подчеркнул, что существующее сотрудничество между Украиной и НАТО, в том числе в рамках парламентского сотрудничества с ПА НАТО, играет важную роль в обуздании агрессии России против Украины.

Также, отмечается, что отдельно была отмечена важность координации усилий в сферах кибербезопасности и противостояния агрессивной пропаганде со стороны России.