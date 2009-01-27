Путин рассказал, из-за чего он не спит ночью

Ничего веселого в своей работе премьер РФ Владимир Путин не находит. Об этом он сказал в интервью американскому агентству "Блумберг". "Я же не в цирке работаю, значит, смешного не много... Нет, пожалуй, в работе ничего такого веселого я не вижу" - сказал политик.

Отвечая на вопрос, из-за чего он иногда не спит ночью, Путин сказал: "Не буду ничего придумывать, это просто от той же эмоциональной нагрузки, бывает, что заснуть трудновато, трудно выйти из такого состояния эмоциональной напряженности". Но это, по словам премьера, "снимается спортом". В ответ на просьбу описать самый лучший день Путин заявил, что они у него все хорошие, потому что связаны с интересной работой. "Я ее действительно люблю, она масштабная, от результатов этой работы многое зависит, и если что-то получается, и я вижу, что людям становится жить немного лучше, - это самая большая награда для меня", - сказал глава российского правительства.

Путин также признался, что в работе его ничего не может поставить в тупик. "Бывают просто чрезмерные нагрузки, устаю, бывает, это правда, да. Но чтобы меня что-то поставило в тупик... Что-то такого не помню. Я всегда ищу выход из любой ситуации, его всегда можно найти. Надо сказать, что это - самое интересное", - сказал он.

Отвечая на вопрос, с какими словами он живет, премьер лаконично сказал: "Вперед".

РИА Новости