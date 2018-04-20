События недели: версия читателей УНИАН – Вороненкову устроили показательную казнь, Евровидение пройдет без Самойловой, а под Харьковом горят склады с боеприпасами

Начнем с центральной темы этой недели – расстреле в центре Киева сбежавшего из путинской России экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Беглый экс-депутат был одним из свидетелей по делу экс-президента Украины Виктора Януковича и в этот день, в сопровождении охранника, направлялся на встречу с еще одним российским полиэтмигрантом, экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (известен тем, что был единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии Крыма в 2014 году). После встречи, по словам генпрокурора Луценко, погибший должен был дать показания в военной прокуратуре.

Киллер расстрелял Вороненкова на углу бульвара Шевченко и улицы Пушкинской, почти у входа в один из самых дорогих отелей столицы - «Премьер-палас». Однако сам скрыться не успел, поскольку сопровождавший жертву охранник, несмотря на то, что сам получил пулю в живот, успел открыть огонь по убегавшему убийце и серьезно его ранил. Оба были срочно госпитализированы, а киллера взяли под усиленную охрану. Однако все надежды его допросить рассыпались в прах, поскольку ранения оказались слишком тяжелыми (одно – сквозное в голову) -он умер на операционном столе. Впрочем, по словам врачей, от киллера, даже если бы он и выжил, толку было бы мало из-за критических повреждений мозга.

Не успело остыть тело Вороненкова, как ответственность за его убийство власти Украины предсказуемо возложили на Кремль. По словам Луценко, это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля, а Порошенко увидел в этом всем «акт государственного терроризма со стороны России». На этом наш президент не остановился, и пошел дальше, выразив уверенность, что убийство Вороненкова и диверсия на складах боеприпасов в Балаклее в один день - не случайны.

Насколько предсказуемо на такие события реагируют в Украине, настолько же предсказуемо в Кремле включают дурака, обвиняя в случившемся «режим-убийцу», который сделает все, чтобы «никто никогда не узнал правды», что же произошло в Киеве. При этом, попутно, из-за поребрика не забывают подкидывать версии о злобных украинских националистах, ненавидящих все русское. Главный российский пресс-секретарь Песков вообще всех удивил, лицемерно заявив, что «это не наша тема, что нам комментировать». Тут уже можно окончательно запутаться, что для них является их темой, а что нет. Стоит хотя бы вспомнить убийство Бузины, уж точно не имевшего к России никакого прямого отношения, когда, по поводу его смерти, Путин лично развел «плач Ярославны». А тут киллер показательно, средь бела дня, убивает экс-депутата Госдумы – и, хлоп - не их тема.

Здесь, кстати, показателен один момент – в день убийства Вороненкова Путин собрался на спектакль «Последняя жертва». Зловещее такое совпадение, которому, пожалуй, удивился бы сам Киселев (а уж он точно на своем веку совпадений повидал много).

Кстати, о киллере. На данный момент точно известны его имя и фамилия – Павел Паршов. Он был гражданином Украины, и в момент покушения имел при себе удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией. Был уволен в запас в августе 2016 года. Находился в розыске за совершение преступлений, предусмотренных ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

По словам советника Авакова нардепа Антона Геращенко, за свою жизнь Паршов никогда официально не выезжал за пределы Украины, кроме одного случая, когда в феврале 2015 года прошел пешком через один из КПП на границе с Беларусью. При этом Геращенко утверждает, что Паршов был агентом российских спецслужб: «В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД». После этого будущий киллер внедрился в ряды Нацгвардии и «делал вид, что обыкновенный солдат», все это время ожидая «команды действовать из Москвы».

Что тут сказать, даже не знаю. Я понимаю, конечно, чтоГеращенко уже давно исповедует принцип «чесать языком – не мешки ворочать», но все эти его подробности, без каких-либо доказательств и отсутствия объяснений, откуда он вообще это взял, выглядят, зачастую, фантастично.

Вообще, в этой истории очень много неприятных для наших властей и спецслужб вопросов, на которые рано или поздно придется отвечать. Почему у человека, которого силовики называли «одним из ключевых свидетелей», не было достаточно охраны, в то время, как наши депутаты ходят с табунами бодигардов? Как мог находящийся в розыске человек спокойно вступить в ряды Нацгвардии и получить корочку УБД? Как он мог, находясь в розыске, спокойно пересечь границу с Беларусью? И таких вопросов очень много. Надеюсь, когда-нибудь мы все-таки услышим на них ответы.

Еще одной темой, за которой с интересом следили читатели, стал скандал, развернувшийся вокруг участия в Евровидении исполнительницы из России Юлии Самойловой. Точнее - неучастия.

Эта история тянулась еще с тех времен, когда в Москве решили поставить Украину в крайне неудобное положение, из которого было только два выхода – плохой и очень плохой, объявив о решении отправить на песенный конкурс, проводимый в Киеве, певицу с ограниченными физическими возможностями.

Дело в том, что в 2015 году Самойлова нарушила украинское законодательство, поскольку выступала в оккупированном Крыму, куда въехала с нарушением установленного Украиной порядка. И теперь Украина оказалась в шпагате. С одной стороны, вроде как-то нехорошо запрещать въезд в страну инвалиду, который должен выступать на неполитическом, в общем-то, конкурсе - Евровидении. С другой - разрешение на въезд будет плохим прецедентом и покажет, что сама Украина не соблюдает свои же законы относительно оккупированного Крыма. Судя по всему, в этой ситуации украинские власти выбрали меньшее зло и через СБУ запретили Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года.

В Европейской вещательном союзе, являющимся организатором Евровидения, прогнозируемо заявилио своем «глубоком разочаровании» украинским решением, поскольку оно противоречит «духу конкурса», и пообещали продолжить диалог.

В России же, ожидаемо, развернулась целая буря возмущения, мол, как это так, Украина посмела запретить въезд нашей исполнительнице. Распинались там, как могли. МИД РФ разразился слезливым заявлением о «циничном и бесчеловечном решении», в Совете Федерации пригрозили объявить бойкот Евровидению, а в отместку предложили не пускать сборную Украины по футболу на Чемпионат мира-2018.

Дабы замять скандал, раздосадованные организаторы Евровидения предложили российской стороне организовать прямую трансляцию выступления певицы Юлии Самойловой для показа на конкурсе, но в ответ на это в России гордо заявили, что дистанционно они выступать не будут и Самойлову менять тоже не намерены.

В общем все идет к тому, что в этом году Евровидение в Киеве пройдет без участия России. Быть может, оно и к лучшему. А то, случись что с Самойловой в Украине, крику было бы на весь мир.

Еще одним событием, за которым следили и, на данный момент, продолжают следить наши читатели, стал грандиозный пожар со взрывами на одном из крупнейших в Украине складов с боеприпасами, который находится в Балаклее на Харьковщине.

Сам пожар начался ночью 23 марта. По предварительной информации, жертв среди военнослужащих и гражданского населения не было, а почти 20 тысяч жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов были эвакуированы.

По словам Гройсмана, огонь охватил около 50% территории военного арсенала. И прогноз был не утешительным - пожар будет продолжаться до 7 суток. В этой связи, «Украэрорух» закрыл небо для полетов в радиусе 40 километров, в ближайших населенных пунктах отключена подача газа, движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея также приостановлено.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос уже заявил, что пожар на военных складах в Балаклее Харьковской области произошел из-за диверсии. В СБУ оперативно завели дело по такой же статье и сообщили, что уже нашли свидетелей, которые слышали над складами гул беспилотника, после чего возник пожар и начались взрывы.

В СНБО вообще не стали стесняться и прямо заявили, что во взрывах в Харьковской области виден «российский след». И только к вечеру первого дня ЧП силовики немного опомнились и, для порядка, сообщили, что рассматривается еще одна версия – служебная халатность.

Учитывая, в каких условиях у нас содержатся такие склады и как они охраняются, о чем в Украине пишут годами, я бы все же рекомендовал нашим доблестным следователям из СБУ и военной прокуратуры не лентяйничать, сваливая все на диверсантов с севера, а внимательнее присмотреться ко второй версии.

На этом фоне наши читатели пропустили наглое заявление львовского мэра Андрея Садового, который не знает, куда девать свой мусор. Пожаловавшись на областные советы, которые все, как один, отказались от его «благоухающих подарков», он, ни много ни мало, предложил превратить в мусорную свалку такой уникальный природный объект, как Чернобыльская зона.

Мы все, конечно, понимаем, что неприятная история с блокированием вывоза львовского мусора частично связана с политическим конфликтом по линии Садовой-Порошенко, но решать за счет Чернобыльской зоны свои проблемы с центральными властями как-то нехорошо.

Очень надеюсь, что его идея не будет поддержана, а Чернобыльская зона, которая, благодаря длительному отсутствию человека, превратилась в рай для животных, станет государственным заповедником. И в будущем, при условии наличия в Украине адекватных властей, он сможет превратиться в аналог какого-нибудь американского нацпарка, который генерирует миллионы долларов благодаря наличию этой самой нетронутой природы, за прикосновение к которой в современном мире готовы платить большие деньги.

Не сильно взволновали читателей и апокалиптические предупреждения метеорологов, которые прогнозируют в 2017 году, из-за глобального потепления, приход экстремальных погодных явлений, которые затронут всю планету. И я их понимаю. Что нам какие-то экстремальные погодные явления, когда у нас здесь каждый день, если не застрелят кого-то, то взорвут склады. В крайнем случае, поднимут, в очередной раз, коммунальные тарифы. Нас какими-то погодными явлениями так просто не возьмешь.

Напоследок, расскажу вам еще одну забавную новость. На этой неделе стало известно, что знаменитый человек-генератор случайных слов и просто мэр Киева Виталий Кличко, так же, как и все остальные украинцы, любит посмеяться над своими оговорками. Его любимыми собственными ляпами оказалась историях «о замах, которые лежат в Кабмине» и «необходимость готовиться к земле». В общем, он настолько проникся своими конфузами, что анонсировал в скоро времени выход книги собственных изречений. Ждем с нетерпением!

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН