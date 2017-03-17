Экс-глава "Укрспецэкспорта" опроверг заявление Луценко о своем аресте и предоставил "фотодоказательство"

Бывший генеральный директор Государственной компании "Укрспецэкспорт" Сергей Бондарчук опроверг сообщение генерального прокурора Юрия Луценко о своем аресте в Лондоне.

Об этом Бондарчук написал на своей странице в Facebook, добавив несколько фотографий из Лондона.

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"Юрий Витальевич, извините что поздравляю Вас простой водой, просто я не употребляю крепких алкогольных напитков, сейчас у нас в тюрьме время обеда. Наверное, Вы тоже уже крепко позавтракали и пообедали, но на всякий случай и Вам приятного аппетита", - написал Бондарчук.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в Лондоне арестовали экс-руководителя государственной компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука.

Он отметил, что окончательную точку в деле выдачи Бондарчука Украине уже в ближайшее время должен поставить Королевский суд. Луценко также отметил, что дата судебного заседания должно быть определено 24 марта.

Как сообщал УНИАН, С 2005 до 2010 года Бондарчук был генеральным директором ГК «Укрспецэкспорт». На то время президент Украины Виктор Ющенко присвоил ему звание Героя Украины.

29 января 2015 года против руководства "Укрспецэкспорта" было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Главная военная прокуратура сообщила Бондарчуку о подозрении в завладении средствами "Укрспецэкспорта" на сумму свыше 7 млн долларов. Позже Интерпол объявил экс-главу "Укрспецэкспорта" в розыск.

В мае 2016 года стало известно, что Бондарчук попросил политического убежища в Великобритании.