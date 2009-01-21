Газовые контракты с Россией Нафтогаз не покажет никому
14:26, 21 января 2009Политика
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Даже названия – коммерческая тайна
Названия газовых контрактов, которые в понедельник были подписаны в Москве, являются коммерческой тайной, заявил первый замглавы правления НАК "Нафтогаз" Игорь Диденко.
Журналисты в среду попросили его назвать количество контрактов и их названия, на что Диденко ответил: "Я думаю, пять (контрактов), а названия - это часть коммерческой тайны". При этом он заявил, что в контракте есть отдельный пункт, запрещающий цитировать или показывать документ, пишут РИА Новости.
В понедельник в Москве были достигнуты долгосрочные договоренности по поставкам газа Украине и его транзиту.
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