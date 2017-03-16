Порошенко наградил командира роты полиции, который выступал в Раде после конфликта с Парасюком

Президент Петр Порошенко наградил полковника полиции Юрия Голубана, который 15 марта выступал с трибуны Верховной Рады по поводу столкновения с народным депутатом Владимиром Парасюком на блокпосту в Славянске, орденом "За заслуги" ІІІ степени.

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"Согласно указу Президента Украины Петра Порошенко, командир роты полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Юрий Голубан награжден орденом "За заслуги" III степени - за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка, защита конституционных прав и свобод граждан, образцовое выполнение служебного долга и проявленное при этом мужество", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Отмечается, что полковник полиции Голубан служил в спецподразделениях МВД, СБУ, Министерства обороны Украины. В июле 2014 года с пенсии пошел добровольцем в зону АТО после начала агрессии РФ, служил в добровольческом батальоне "Киев-1". Принимал участие в боевых действиях 2014-15 годов в Марьинке и Красногоровке, освобождал от боевиков Марьинку во время штурма врага 3-4 июня 2015 года. Был ранен, в 2015 году перенес сложную операцию.

С июня прошлого года возглавляет роту полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в сессионный зал парламента депутаты провели полицейских, которые рассказали о конфликте под Славянском с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка и участников торговой блокады Донбасса. Колонна автомобилей во главе с Парасюком пыталась прорваться через блокпост.

Вице-спикер Оксана Сыроед восприняла появление силовиков как «захват зала парламентских заседаний и парламентской трибуны» и закрыла заседание парламента.

В Управлении Госохраны до сих пор не объяснили, каким образом группа правоохранителей в камуфляжной форме попала в сессионный зал Верховной Рады, которая охраняется сотрудниками УГО.