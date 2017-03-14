УКРОП призвал президента наказать причастных к разгону блокады в Кривом Торце и предотвратить преследование патриотов

Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на ее официальном сайте.

«Использовав подразделения силовиков для прекращения блокады железнодорожного сообщения с оккупированными территориями, украинская власть преступила черту демократии и морали. Репрессии против патриотов становятся все более очевидными. Нынешняя власть упорно идет по пути своих предшественников», – отмечается в тексте.

В партии также подчеркнули, что СБУ должна заниматься поиском настоящих врагов Украины, а не бороться с добровольцами, которые противостоят торговле на крови. А вместо того чтобы оправдывать разблокирование железнодорожного сообщения невозможностью введения точечных санкций против России со стороны ЕС, властям следовало бы добиваться таких ограничений в связи с обострением ситуации в Авдеевке, убеждены в «Украинском объединении патриотов – УКРОП».

УКРОП требует от Президента Украины наказать организаторов и исполнителей нападения на редут участников блокады, в результате которого были задержаны четверо представителей партии, и не допустить преследования активистов в будущем.

«Дальнейшее обострение ситуации на железнодорожных блокпостах – это прямой путь к общественному возмущению, которое уже распространяется по Украине, к открытому противостоянию с патриотическими силами и появлению новых «редутов» сопротивления произволу властей в различных регионах нашего государства», – сказано в заявлении.

Единственным цивилизованным выходом из ситуации укроповцы считают полное прекращение торговли с неподконтрольными Киеву районами Луганщины, Донетчины и принятие законопроекта о статусе оккупированных территорий. Поэтому представители партии требуют рассмотреть его на нынешней сессионной неделе, не позже четверга.

Как сообщал УНИАН, 13 марта полиция после штурма редута вблизи Кривого Торца в Донецкой области задержала 43 блокировщиков.

После этого по городам Украины прокатилась волна протестов с требованием освободить задержанных.