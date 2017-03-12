Гройсман назвал блокаду на Донбассе "попыткой заблокировать наш экономический рост"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что блокирование железнодорожных путей на Донбассе, которое длится с конца января и уже привело к обострению ситуации с поставками угля, имеет целью не наведение порядка на линии разграничения, а остановку экономического роста страны.
Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«То, что происходит сегодня, - это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны - используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше», - отметил глава правительства.
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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что из-за энергетической блокады Украина теряет 2-4 млрд грн ежемесячно.
В конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.
По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.
Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.