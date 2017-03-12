Гройсман назвал блокаду на Донбассе "попыткой заблокировать наш экономический рост"

Об этом Гройсман написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«То, что происходит сегодня, - это попытки заблокировать не железнодорожные перегоны, а это попытки заблокировать наш экономический рост, который начал восстанавливаться. Делается это способом, характерным именно для гибридной войны - используются внутренние противоречия и конфликты. Я надеюсь, что количество тех, кто понимает, что недопустимо разрушать государство изнутри, будет становиться все больше», - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что из-за энергетической блокады Украина теряет 2-4 млрд грн ежемесячно.

В конце января участники АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки антрацит поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины.

По данным правительства, все поставки были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения.