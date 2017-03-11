После провала проекта "Новороссия" РФ будет работать над "самоликвидацией Украины" – советник Порошенко
После провала попытки силового установления "Новороссии" в Украине Кремль зашел с другой стороны, считает советник президента Украины Владимир Горбулин.
Так, по его словам, Россия будет работать над "самоликвидацией Украины как государства", первым этапом которой становится тотальная хаотизация украинской жизни по всем основным направлениям, пишет ZN.ua.
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Согласно сообщению, одно из них — международное направление (через обилие "планов прекращения войны"), другое — экономическое (в т.ч. через усложнение экономических отношений внутри страны), третье — политическое (агитация за перевыборы всех и вся).
"И таких направлений очень много. Со многими из этих вызовов нам удается справиться. Но не со всеми. И это как раз тот проблемный момент, который все еще не решен в рамках реформирования сектора безопасности и обороны. И хотя наши западные партнеры все эти годы нам активно помогали в данной сфере, но сказать, что проблемных мест не осталось, было бы большим преувеличением", - считает Горбулин.