После провала проекта "Новороссия" РФ будет работать над "самоликвидацией Украины" – советник Порошенко

Так, по его словам, Россия будет работать над "самоликвидацией Украины как государства", первым этапом которой становится тотальная хаотизация украинской жизни по всем основным направлениям, пишет ZN.ua.

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Согласно сообщению, одно из них — международное направление (через обилие "планов прекращения войны"), другое — экономическое (в т.ч. через усложнение экономических отношений внутри страны), третье — политическое (агитация за перевыборы всех и вся).

"И таких направлений очень много. Со многими из этих вызовов нам удается справиться. Но не со всеми. И это как раз тот проблемный момент, который все еще не решен в рамках реформирования сектора безопасности и обороны. И хотя наши западные партнеры все эти годы нам активно помогали в данной сфере, но сказать, что проблемных мест не осталось, было бы большим преувеличением", - считает Горбулин.