Адвокаты Насирова утверждают, что у него нет денег на залог (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сегодня ночью суд решил оставить отстраненного руководителя фискальной службы под стражей с возможностью выйти под залог.

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Защитники Насирова также надеются перевести клиента из СИЗО в Феофанию. Они мотивируют это тем, что из больницы еще не выписали, и Насиров является пациентом стационара.

Как сообщал УНИАН, САП подаст апелляцию и будет требовать для Насирова 2 миллиарда залога.

В САП напомнили, что судом 7 марта было частично удовлетворено ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Насирову. Так, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в 100 млн грн, хотя прокуроры просили установить денежный залог в размере 2 млрд грн.