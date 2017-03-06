Насиров уже ходит и даже занял кресло судьи - журналист (фото)
11:00, 06 марта 2017Политика
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Отстраненный глава ГФС Роман Насиров ходит по залу суда и даже занял кресло судьи.
Насиров сел в кресло судьи / facebook.com/e.seitbullaeva
Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Эльвина Сейтбуллаева.
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"Насир уже встал, ходит по залу и даже занял кресло судьи. Трое суток он лежал на носилках, видимо, очень устал", - написала она.
В свою очередь корреспондент ТСН Алла Хоцяновская сообщила, что судебное слушание об отводе судьи должно начаться в 10:30. Насиров уже присутствует в зале в оранжевом свитере.
Напомним, Соломенский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела отстраненного от выполнения полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
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