Насиров уже ходит и даже занял кресло судьи - журналист (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Эльвина Сейтбуллаева.

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"Насир уже встал, ходит по залу и даже занял кресло судьи. Трое суток он лежал на носилках, видимо, очень устал", - написала она.

В свою очередь корреспондент ТСН Алла Хоцяновская сообщила, что судебное слушание об отводе судьи должно начаться в 10:30. Насиров уже присутствует в зале в оранжевом свитере.

Напомним, Соломенский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела отстраненного от выполнения полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.