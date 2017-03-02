Джонсон предложил провести в Лондоне конференцию по Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковским и Джоносном в Киеве.

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«Хочу поблагодарить господина министра Джонсона за идею проведения конференции по Украине в Лондоне летом. Это очень хорошее событие, и мы уже начинаем к нему готовиться, чтобы на должном уровне представить ход реформ в Украине», - сказал руководитель украинского правительства.

В свою очередь, Джонсон уточнил, что провести конференцию планируется в июле. По его словам, со своей стороны они уже тоже к ней готовятся.

Гройсман отметил, что Британия и Польша являются стратегическими партнерами Украины, и она заинтересована в углублении сотрудничества и отношений.