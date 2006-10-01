Ющенко во Львове (8 фото)
19:17, 01 октября 2006Политика
1787 0
Президент участвовал в праздновании 750-летия города
На фото. 1. Во дворце графа Потоцкого, в центре директор Львовской галереи искусств Борис Возницкий. 2. Президент Польши Лех Качиньский, Президент Украины Виктор Ющенко и Президент Литвы Валдас Адамкус подписывают Совместную декларацию, в которой они выразили готовность инициировать создание Фонда содействия развитию Львова. 5. Возле памятника Михаилу Грушевскому. 8. Екатерина Ющенко и Мария Качиньская.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter