Артеменко заявил о доставке в Белый дом скандального плана насчет "аренды Крыма"

Как сообщил нардеп Андрей Артеменко изданию Business Insider, он встретился с Коэном и Сатером в Нью-Йорке 27 января, чтобы обсудить свое предложение по решению российско-украинского конфликта.

Встреча была организована Сатером, который знал Коэна по его работе с Trump Organization и познакомился с Артеменко через общего друга по имени Ян Аронов, сказал Артеменко. (Аронов не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию). Они обсуждали предложение снятия санкций с РФ путем передачи ей в аренду Крыма на 50 или 100 лет в обмен на отказ Москвы от поддержки сепаратистов в восточной части Украины.

В ряде текстовых сообщений в Business Insider на прошлой неделе Коэн отрицал даже то, что знал о плане. Однако в более позднем сообщении он признал, что встречался с Артеменко в Нью-Йорке "менее чем на 10 минут", чтобы обсудить его план.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля издание The New York Times сообщило, что депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в Белый дом "план нормализации отношений" между Украиной и Россией для отмены санкций.

"Планом" предусматривается вывод всех российских войск из восточной Украины; украинские избиратели, в соответствии с идеей Артеменко, должны решить вопрос о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Фракция Радикальной партии 20 февраля приняла решение об исключении Артеменко из своего состава.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство против Артеменко по подозрению в совершении покушения на территориальную целостность Украины в координации с представителями РФ.