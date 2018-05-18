События недели: версия читателей УНИАН – власти вляпались в мутный скандал с "угольной" блокадой, Трамп разочаровывает Москву, а Шкиряк хочет запретить ВКонтакте

Начнем, пожалуй, с главной темы этой недели – «угольной» блокады «Л/ДНР» и кучи интересных вещей, всплывших с мутного дна торговли с ОРДЛО. Эта история началась еще в конце января, когда группа ветеранов АТО, контролируемых «солдатом удачи» и нардепом Семеном Семенченко заблокировали ж/д дорогу в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса.

Сначала на это особо никто не обратил внимания, вполне здраво рассудив, что Семенченко, на фоне неопределенной политической обстановки в стране и разных слухах о возможных досрочных выборах, взялся пиариться и напоминать о себе. Либо этот проходимец просто решил нахрапом влезть в давно налаженный бизнес и урвать себе кусок денежного «пирога». Так или иначе, все ожидали, что эта история завершится быстро и благополучно для всех заинтересованных сторон. Однако, «сталось не так, як гадалось». То ли не смогли договориться, то ли ему показалось мало, но результат известен – блокада не только не была снята, но еще и расширена на другие ж/д пути, связывающие ОРДЛО с «материковой» Украиной.

Ситуация для киевских властей сложилась очень нехорошая. В обществе существует большой запрос на полную блокаду и разрыв всяких связей с ОРДЛО. Зона АТО превратилась в разъедающую страну коррупционную язву, где на войне и крови как террористы, так и отдельные наши силовики из СБУ, МВД и ВСУ, зарабатывают миллиарды. На этом фоне устраивать силовой разгон блокирующих дороги людей, многие из которых действительно являются участниками АТО с боевым опытом и оружием на руках, властям как-то страшновато – наверное, свежи еще воспоминания о судьбе покровителя страусов после силового разгона Майдана. Поэтому власти бросились в информационную атаку, пугая украинцев введением режима чрезвычайного положения в энергетике и веерными отключениями электроэнергии и подачи тепла.

Гройсман начал рассказывать, что причиной введения режима ЧП стали именно те несознательные «блокадники», которые не дают спокойно торговать с ОРДЛО. А блокаду поставок угля из зоны АТО назвал преступлением. Ситуацию подогрело заявление компании «Укрэнерго» о том, что запасов угля в режиме ЧП хватит всего лишь на 40 дней.

К информвойне против блокады подключилась тяжелая артиллерия в виде президента Порошенко, который заявил, что из-за блокирования поставок энергетического угля из зоны АТО многие украинские города могут остаться без отопления, Украина потеряет до 2 миллиардов долларов, а курс гривни пойдет искать новое дно.

Однако все призывы одуматься на участников блокады не произвели никакого впечатления, и Порошенко вечером 16 февраля подписал Указ о введении в действие решения СНБО «О безотлагательных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры».

Тут уже стало действительно очень интересно. Одним из положений решения СНБО является «прекращение экспорта из Украины угля каменного марки антрацит». Оцените красоту игры: следуя букве документа, выходит, что Украина продавала за границу дефицитный для себя уголь, который добывается на оккупированной Россией части Донбасса. А, если это правда, то платили за этот банкет мы, простые украинцы, которых обложили драконовскими тарифами на коммуналку путем введения в действие очень хитрой схемы «Роттердам+», по которой уголь для нас резко подорожал, поскольку часть его закупать мы стали якобы в Роттердаме. Нам еще рассказывали, что эта схема необходима для отказа от угля из зоны АТО.

Как из этой истории будут выпутываться наши реформаторы с Банковой и Грушевского, я не знаю, но очень хочется, чтобы виновных в таком положении вещей все же нашли.

Еще одной историей, заинтересовавшей наших читателей, стали откровения Трампа, который очень расстроил Москву своими последними заявлениями. Кремлевские вожди, распивающие шампанское после победы «друга» Дональда, столкнулись с неприятной для себя реальностью – в Белом доме заявили, что ожидают от России возвращения Крыма Украине и ухода с Донбасса. Кроме того, это заявление Трамп сопроводил твитом, в котором задался вопросом, не был ли Обама слишком мягок по отношению к России во время аннексии Крыма.

Официально в Кремле пока сдержанно отреагировали обещанием «терпеливо» объяснять США причины кражи Крыма, предположив, что это заявление может быть связано с желанием администрации США «приглушить» недовольство американцев Дональдом Трампом из-за его «пророссийской» позиции. Неофициально же подконтрольным в России пропагандистским СМИ уже дали команду отказаться от восхваления Трампа и вообще, говорить о нем поменьше.

В общем, судя по всему, тот час, когда «друг» Трамп пойдет по стопам Обамы и начнет гадить в российских подъездах, уже близок.

Взволновал наших читателей на этой неделе и знаменитый Зорян Шкиряк. В рамках борьбы с информационной агрессией России и для предотвращения антиукраинских проявлений он предложил заблокировать в Украине российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, по его мнению, Министерству образования надо ввести в школах разъяснительную работу среди учащихся о вреде этих социальных сетей.

Даже не знаю, как это комментировать. Судя по всему, после обрушившейся на него славы, когда российские пропагандисты заподозрили украинских «представителей истеблишмента» Зоряна и Шкиряка в заказе убийства Гиви, рассудок советника Авакова помутнел. Одни читатели предположили, что «ВКонтакте» будет блокировать Зорян, а «Одноклассники» – Шкиряк, другие предложили запретить самого Шкиряка.

На этом фоне читатели пропустили одну неожиданность: первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко предложила довести до ума один из законопроектов о реформировании работы парламента и внести туда ключевую норму – голосование большинством присутствующих. «Тогда все будут ходить, как зайчики, если будут осознавать, что не 226, а большинство собравшихся принимает то или иное решение, как во многих парламентах мира. Мне кажется, это бы усилило тогда депутатскую дисциплину», - сказала она.

Вроде бы ничего так идея, но, если представить, какие законы может за час проголосовать какая-нибудь фракция власти, собравшись в удобное для себя время в здании под куполом (или вообще на выезде) – становится не по себе: слишком уж свежи воспоминания о «законах 16 января», с помощью которых разверзли реки крови подельники Януковича (часть которых, кстати, не только и в настоящий момент располагает депутатскими мандатами, но и помогает создавать видимость наличия в стране действующей парламентской коалиции).

Еще одной интересной новостью, прошедшей мимо внимания наших читателей, стала история с тендером Минобороны России, которое решило закупить более 20 тысяч медалей для участников военной операции в Сирии. Таким образом стало известно примерное число российских военных, находящихся в Сирии. Подобная утечка произошла из-за банального страха проявить инициативу по сохранению военной тайны – чиновники просто бездумно выполнили инструкцию и разместили информацию на сайте госзакупок.

Как только об этом ляпе сообщили СМИ, российские военные бросились врать, что, дескать, туда закралась техническая ошибка в виде лишнего нолика, а на самом деле им нужны всего лишь 2 тысячи медалей. Учитывая патологическую склонность российских властей к вранью, верится в это слабо. Тем более, в прошлом году Минобороны РФ уже проводило аукцион на 10,3 тысячи медалей для «сирийцев». Кстати, столь резкое увеличение числа заказанных медалей свидетельствует о том, что Россия вязнет в чужой для нее войне все глубже, а ресурсов тратит все больше. Ну, пусть вязнут – быть может, от Донбасса хоть немного отстанут.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН