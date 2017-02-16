В Кремле не оставляют надежды выстроить "нормальные" отношения с Вашингтоном

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Мы надеемся на то, что рано или поздно начнется процесс выстраивания нормальных деловых отношений с Вашингтоном, и в данный момент мы ориентируемся на это. А проблем очень много, и мы теряем время, не решая эти проблемы, причем многие проблемы носят такой характер, что в одиночку ни США, ни Российская Федерация их эффективно решать не могут», - заявил Песков.

Он отметил, что не считает нужным как-то оценивать и комментировать инициативу ряда конгрессменов США расследовать контакты администрации президента Дональда Трампа с Россией.

«Я не слышал таких заявлений. Все это абсолютно внутреннее дело (США). Нам здесь нет необходимости это как-то оценивать», - ответил Песков на вопрос о том, как бы в Кремле восприняли создание комитета, который расследует отношения Кремля и администрации Трампа.