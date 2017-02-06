На этой неделе Рада должна заняться вопросами переселенцев, экологии и добычи янтаря

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По словам Парубия, на этой неделе предлагается рассмотреть те блоки вопросов, которые остались нерассмотренными с предыдущей пленарной недели.

Среди них, сообщил председатель ВР, блок вопросов экологической политики, вопросы информатизации, местного самоуправления, аграрной политики, а также вопросы защиты прав переселенцев.

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Парубий отметил, что “вопрос по янтарю включен в повестку дня сессии”. По его словам, есть все предпосылки для того, чтобы этот вопрос обсудить и принять по нему решение.

“Это те главные, ключевые блоки, которые предлагается на эту неделю к рассмотрению”, - подчеркнул Парубий.

В то же время, считает он, пленарная работа парламента должна начаться с утверждения повестки дня шестой сессии Верховной Рады, которая открывается завтра. Вместе с тем, по словам Парубия, семь комитетов еще не подали свои предложения.

Он призвал эти комитеты представить предложения или же утверждать повестку дня сначала только на текущую неделю.

Кроме того, участники заседания Согласительного совета минутой молчания почтили погибших в ходе боев за Авдеевку украинских военнослужащих.