Путин и Тимошенко обсудили сотрудничество в сфере энергетики
18:12, 27 декабря 2008Политика
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Инициативу проявила украинский премьер
В субботу по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.
Как сообщил пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, "обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере энергетики", передает РИА «Новости».
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