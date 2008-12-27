Путин и Тимошенко обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Инициативу проявила украинский премьер

В субботу по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Как сообщил пресс-секретарь В.ПУТИНА Дмитрий ПЕСКОВ, "обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере энергетики", передает РИА «Новости».

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