В Раде зарегистрировано более 20 законопроектов по ввозу авто с "еврономерами" – нардеп

Об этом сообщила глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина в эфире "5 канала".

"Проблема уже является очень актуальной. У нас сейчас в парламенте зарегистрировано 22 законопроекта, связанные именно с урегулированием этой проблемы. Поэтому я считаю, что к рассмотрению сейчас должно присоединиться правительство, мы должны привлечь таможенную службу, органы внутренних дел обязательно и решать эту проблему. Еще надо обратить внимание на уплату взносов в Пенсионный фонд. Хватит думать, что кто-то за нас будет пополнять Пенсионный фонд", - сказала она.

Кроме того, Южанина добавила, что с каждым днем количество таких авто будет увеличиваться.

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"Нужно срочно вносить изменения в Таможенный кодекс и предоставлять контроль государству за этими автомобилями", - отметила Южанина.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 января, около 200 человек перекрыли въезды в Киев, требуя принять законопроект 5567, который предоставит украинским гражданам право на временный ввоз автомобилей на иностранной регистрации.

Сегодня владельцы авто с иностранной регистрацией пикетировали Кабмин.