Экономический кризис уже коснулся 77% граждан Украины (опрос)

Украинцы пессимистически оценивают свои перспективы, подавляющего большинства экономический кризис уже коснулся лично.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина после проведения всеукраинского исследования «Социальная защищенность украинцев».

Согласно переданным агентству УНИАН результатам исследования, экономический кризис коснулся 77% граждан Украины.

Эксперты отмечают, что в то же время материальное самочувствие населения изменилось несущественно по сравнению с тем, каким оно было в начале этого года. Более все люди сегодня боятся не потери работы или сбережений, а существенного снижения уровня жизни, то есть покупательной способности.

79% опрошенных почувствовали на себе повышение цен, чаще стали случаи задержки зарплаты, на что жалуются 29% респондентов. Свыше 20% опрошенных указали на уменьшение зарплаты. В семьях 14,8% респондентов кто-то потерял работу, а 6% опрошенных указывают на прекращение работы предприятия, на котором они работали. Потеря работы почти одинаково характерна как для государственного, так и для частного секторов занятости.

Не коснулся кризис 12,7% респондентов, хотя никаких последствий его совсем не чувствуют лишь 2,4% опрошенных. Те, кого кризис не коснулся, есть как среди обеспеченных людей, так и среди бедных.

На вопрос «Коснулся ли Вас экономический кризис?» утвердительно ответили 90,8% из числа тех, кто характеризует свое материальное состояние как «Еле сводим концы с концами»; 83,1% тех, кому хватает пищу, но не больше; 71,1% из тех, кому в целом на жизнь хватает, но не на ценные вещи; 58,6% из тех, кто материальных проблем не испытывает, за исключением особенно дорогих покупок вроде жилья, дорогого автомобиля; и 41,4% из тех, кто не чувствует никаких материальных проблем.

В Институте Горшенина также пришли к выводу, что сегодня каждый третий взрослый украинец не работает. Так, по данным исследования, в Украине сегодня не работает 33,6% взрослого населения. Из них пенсионеров – 61,7%, безработных - 9,2%, домохозяек - 8%, студентов - 10,3%. Поскольку уже сегодня, на начальном этапе кризиса, многие предприятия останавливают свою работу (6% респондентов констатировали закрытие своих предприятий, учреждений, в целом же потеряли работу около 15% граждан), и свыше 40% опрошенных боятся потери работы, не без основания, очевидно, количество неработающих и безработных значительно вырастет, отмечают эксперты.

Характеризуя возможные последствия мирового экономического кризиса для украинского общества, респонденты в первую очередь указывают на неизбежность увеличения безработицы, снижение доходов людей и в то же время – на повышение цен. Прогнозируется резкий рост количества бедных, социальной напряженности и преступности.

Около трети работающих респондентов считают, что в результате кризиса их предприятие утратит свои позиции (25% ответов) или же обанкротится (5% ответов), и еще 30% не могут определиться с ответом, что будет с их предприятием через год-два, что тоже нельзя оценивать как оптимистичное настроение. Около 40% респондентов сохраняют оптимизм, характеризуя завтрашний день своих предприятий. Перспективы государственных и частных предприятий оцениваются респондентами приблизительно одинаково, а у владельцев бизнеса надежд на будущее больше.

Эксперты отмечают, что свои личные жизненные перспективы на ближайшие годы люди оценивают достаточно пессимистически: лишь пятая часть опрошенных считает, что изменения будут позитивными. Ухудшений ожидает почти половина опрошенных (46,6%). Оценка жизненных перспектив тесно связана с изменениями в доходах людей: оптимистичные представления у той небольшой части респондентов (4,3% опрошенных), чьи доходы в последнее время выросли. Пессимистические представления о будущем – у тех 45,6% респондентов, чьи доходы уменьшились. Кого уже коснулся кризис, у того заметны пессимистические настроения по поводу своих жизненных перспектив.

*** Всеукраинское социологическое исследование «Социальная защищенность украинцев» было проведено Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований 2008 года «Проект страны» с 25 ноября по 5 декабря.

Всего, согласно всеукраинской выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2000 респондентов в 160 населенных пунктах, которые представляют взрослое население Украины, в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором живет респондент.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.