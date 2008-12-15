Профсоюз просит партии не "примазываться" к акциям протеста

К запланированным на 17 и 23 декабря акциям протеста политические партии никакого отношения не имеют.

Об этом в интервью УНИАН заявил первый заместитель председателя ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины Сергей КОМЫШЕВ, комментируя заявление народного депутата от Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА. (В понедельник, 15 декабря, ряд СМИ распространил заявление А.ЕФРЕМОВА о начале на этой неделе акций протеста в связи с ухудшением экономической ситуации в Украине - УНИАН).

С.КОМЫШЕВ напомнил, что решение об акциях протеста было принято на прошлой неделе Федерацией профсоюзов Украины. «Профсоюз металлургов и горняков Украины как член ФПУ будет принимать участие в этой акции. 17 декабря акции протеста пройдут по всей Украине, а 23 декабря в Киеве. Есть квоты на участие представителей всех отраслевых профсоюзов Украины», – сказал он. И добавил: «А политики всегда умели запрыгнуть на подножку. Как только у нас в Днепропетровске какой-то шорох – первомайская демонстрация, которую организовывают профсоюзы, сразу появляются флаги Партии регионов, коммунистов, социалистов и так далее».

Как отмечают в ЦК Профсоюза металлургов и горняков, акции протеста будут направлены не только против неспособности Кабинета министров Украины защитить интересы трудящихся в условиях кризиса. «Конкретно мы (Профсоюз металлургов и горняков - УНИАН) будем протестовать против бездействия правительства в решение проблем нашей отрасли, против местных властей, которые поднимают тарифы на коммунальные услуги. У нас есть претензии к собственникам, не выполняющим свои обязательства относительно сохранения определенных объемов зарплат. Собственники предприятий, согласно Меморандуму о взаимопонимании между Кабмином и ГМК, не должны сокращать численность персонала, к сожалению, они не выдерживают сегодня этих требований. Сокращения они планируют и планируют нагло», - сказал С.КОМЫШЕВ.

По его словам, в городах и районных центрах созданы координационные советы акций протеста, которые занимаются их подготовкой на местах. “Есть о чем кричать и чему возмущаться. 23 декабря в Киеве ожидается 15 тыс. человек из регионов Украины, в их числе и металлурги”, - добавил С.КОМЫШЕВ.

Отвечая на вопрос о степени готовности работников предприятий ГМК принимать участие в акциях протеста, он отметил, что «сегодня планка опущена до такой степени, что люди выйдут на улицы. Когда зарплата 700 гривень и за эти деньги нужно платить за квартиру, ездить на работу и питаться, то дальше терпеть уже некуда».

Как сообщал УНИАН, 10 декабря председатель ЦК Профсоюза горняков и металлургов Украины Владимир КАЗАЧЕНКО сообщил о том, что Федерация профсозов Украины планирует в декабре проведение массовых акций протеста против сокращения на предприятиях рабочих мест и зарплат.

По его словам, 17 декабря акции пройдут в крупных промышленных центрах страны, а на 23 декабря запланирована массовая манифестация в Киеве.

В.КАЗАЧЕНКО отметил, что профсоюзы намерены требовать от властей страны и собственников защитить интересы работающих в период мирового финансового кризиса.

Среди других важных требований участников предстоящих акций – «прекращение произвола банков относительно предприятий и граждан и обеспечение беспрепятственного получения зарплат, пенсий, вкладов», «отмена декабрьских цен на природный газ, установление на период кризиса моратория на повышение транспортных тарифов ЖКХ», сказал он.

По словам В.КАЗАЧЕНКО, в случае игнорирования этих требований и дальнейшего снижения уровня жизни работающих, ФПУ намерена прибегнуть к этапу массовых трудовых конфликтов на всех уровнях и "более радикальным методам защиты прав трудящихся".