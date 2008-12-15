Литвин взялся спасать диалог с Россией

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что нашему государству необходимо «выравнивать диалог» с Россией и другими странами постсоветского пространства как на высшем уровне, так и на уровне парламентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, такое мнение спикер высказал сегодня на встрече со статс-секретарем, заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием КАРАСИНЫМ.

В свою очередь, Г.КАРАСИН высказал мнение о необходимости решать нерешенные проблемы в двусторонних отношениях «в атмосфере доброжелательности и добрососедства».

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ поздравил В.ЛИТВИНА с избранием на должность председателя Верховной Рады Украины.

Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений, в частности, их межпарламентскую составляющую, и высказались за активизацию контактов на уровне парламентов наших государств, в том числе, учитывая необходимость преодоления финансово-экономического кризиса.

В этом контексте В.ЛИТВИН отметил, что пути преодоления влияния мирового кризиса, других мировых процессов, «было бы хорошо скоординировать ради достижения положительных результатов». В свою очередь, Г.КАРАСИН высказал мнение, что «финансово-экономический кризис, как ни парадоксально, позволяет, объединив усилия, совместно выйти из сложной ситуации».

Председатель Верховной Рады Украины выразил убеждение, что «нет задач, которые бы мы не выполнили, и роль парламентов в этом является нерядовой».

В связи с этим В.ЛИТВИН предложил провести в ближайшее время восьмое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации с участием руководителей парламентов Украины и России.

Председатель Верховной Рады проинформировал заместителя министра иностранных дел РФ о текущей политико-экономической ситуации в Украине и о законодательной деятельности украинского парламента, в частности, о ходе бюджетного процесса. В.ЛИТВИН заявил, что он как председатель Верховной Рады Украины приложит все усилия, чтобы работа парламента была сосредоточена исключительно на тех вопросах, «которые объединяют страну, а не на тех, которые являются раздражителями для общества».