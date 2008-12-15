В БЮТ говорят, что готовы вычеркнуть вопрос НАТО из договора о коалиции

На сегодняшний день коалиционное соглашение между фракциями в парламенте еще не подписано, но его разработкой сейчас занимаются депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил народный депутат Украины от фракции БЮТ Валерий КАМЧАТНЫЙ на пресс-конференции в Харькове, посвященной вопросу формирования парламентской коалиции как первому шагу к преодолению экономического кризиса.

По словам В.КАМЧАТНОГО, разработкой проекта коалиционного соглашения занимаются депутаты-«нашеукраинцы», «и по существу настоящего документа у нас нет никаких возражений, единственное, что мы сказали, давайте, немножко поработаем над формулировками».

Разногласия возникают, в частности, по определенным аспектам языковой политики и по вопросу вступления Украины в НАТО, сообщил В.КАМЧАТНЫЙ.

«Если коллеги требуют категорического рассмотрения вступления в НАТО, то мы говорим, давайте заменим этот вопрос на вопрос евроинтеграции, одной из составляющих этого вопроса может быть и вопрос НАТО, это не исключает друг друга», - отметил В.КАМЧАТНЫЙ.

В то же время он заверил, что несмотря на некоторые несогласованности, у коалициантов есть «общее виденье перспектив развития Украины».