БЮТ надоело собирать подписи нардепов под договором о коалиции?

Верховной Раде Украины предлагается внести изменения в Регламент ВР, согласно которым к коалиционному соглашению не нужно прилагать списки членов депутатских фракций, сформировавших коалицию, с личными подписями народных депутатов.

Соответствующий проект постановления “О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно образования и организации деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины), внесен народным депутатом от БЮТ Андреем ПОРТНОВЫМ.

Как отмечает автор проекта постановления в пояснительной записке, необходимость предложенных изменений обусловлена решениями Конституционного Суда Украины от 25 июня 2008 года (дело о пребывании народного депутата Украины в депутатской фракции) и от 17 сентября 2008 года (дело о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины), в которых дано официальное разъяснение отдельных положений Конституции Украины.

Так, в подпункте 5.1 пункта 5 мотивировочной части решения Конституционного Суда от 25 июня 2008 года указано, что «в процессе структуризации и внутренней организации деятельности Верховной Рады Украины определяющая роль отведена депутатским фракциям, в том числе в формировании коалиции депутатских фракций...». В подпункте 3.2.1 пункта 3 мотивировочной части решения Конституционного Суда от 17 сентября 2008 года отмечается, что «Конституция Украины определила субъектов формирования коалиции депутатских фракций - депутатские фракции». А в пункте 1 резолютивной части этого же решения Конституционный Суд дает разъяснения частей шестой, седьмой и девятой статьи 83 Конституции и устанавливает, что словосочетание «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» следует понимать как «сформированное на установленных Конституцией Украины и Регламентом Верховной Рады Украины принципах объединение по результатам выборов нескольких депутатских фракций, количество народных депутатов Украины в которых составляет большинство от конституционного состава Верховной Рады Украины, которые (депутатские фракции) на основе согласования политических позиций согласились на совместную парламентскую деятельность».

Таким образом, Конституционный Суд четко определил, что субъектами коалиции депутатских фракций являются депутатские фракции, а не отдельные народные депутаты.

В то же время, Регламент Верховной Рады Украины определяет субъектами коалиции депутатских фракций народных депутатов, что не соответствует Конституции.

Исходя из изложенного, А.ПОРТНОВ предлагает внести изменения, согласно которым в состав коалиции входят не большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, а депутатские фракции, количество народных депутатов в которых составляет большинство от конституционного состава.

Также предусматривается внесение изменений в ст. 63 Регламента ВР относительно организации деятельности коалиции. Так, действующая норма предусматривает, что коалиция принимает решения на своих общих собраниях большинством голосов народных депутатов, которые входят в состав коалиции. При этом, автор проект постановления предлагает утвердить положение, согласно которому коалиция принимает решения на своих общих собраниях в порядке, установленном коалиционным соглашением.

Предложенными изменениями также предусматривается, что прекращение деятельности коалиции наступает через выход из состава коалиции депутатской фракции (депутатских фракций), в результате чего количество народных депутатов в депутатских фракциях, которые сформировали коалицию, стало меньше, чем определено Конституцией Украины. Действующая редакция предусматривает, что прекращение деятельности коалиции наступает в результате уменьшения состава коалиции до количества народных депутатов меньше, чем определено Конституцией Украины.