Бютовцы нашли вопрос, который объединит их с Партией регионов

Блок Юлии Тимошенко и Партию регионов сегодня может объединить вопрос создания специальной парламентской комиссии по изучению работы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили народные депутаты от БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН, Валерий КАМЧАТНЫЙ и Олег ГЕЙМАН на пресс-конференции в Харькове, посвященной вопросу формирования коалиции как первого шага к преодолению экономического кризиса.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, Украина выиграет, если удастся снизить уровень политического противостояния в обществе, в том числе между парламентским большинством и оппозицией.

По мнению В.КАМЧАТНОГО, одним из объединительных факторов мог бы стать вопрос создания специальной парламентской комиссии по изучению работы НБУ.

«Мудрость политиков заключается в том, чтобы искать не то, что разъединяет, а в том, чтобы искать то, что объединяет», - сказал В.КАМЧАТНЫЙ.

«Есть тема, - отметил он, - которая сегодня на 100% объединяет нас с Партией регионов. Это, в частности, вопрос создания специальной комиссии относительно Национального банка. В этом у нас есть полное взаимопонимание и, я думаю, что в ближайшее время такая комиссия будет создана, чтобы разобраться все-таки, куда пошли доллары, почему так упала гривня и так далее, потому что мы с вами понимаем, и по тем материалам, которые обнародованы в «Зеркале недели», что там без злоупотреблений не обошлось».

В то же время А.ФЕЛЬДМАН выразил сомнения в профессиональности руководства НБУ, он считает, что руководителей Нацбанка нужно заменить.

Отвечая на вопрос журналистов, депутат сообщил, что одной из кандидатур на должность нового председателя НБУ рассматривается кандидатура Сергея ТИГИПКО. Но, по мнению “бютовца”, претендентов на эту должность будет больше. «Я уверен, что таких кандидатур будет больше десятка», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Справка УНИАН. В Верховной Раде зарегистрировано два проекта постановлений об образовании Временной следственной комиссии по проверке деятельности Национального банка Украины.

Первый проект постановления был внесен 4 декабря депутатом от Партии регионов Николаем АЗАРОВЫМ под названием “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса”.

Второй проект зарегистрировал 8 декабря депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ. Она носит название “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования деятельности должностных лиц Национального банка Украины относительно использования золотовалютных резервов и негативных последствий деятельности по стабилизации курса национальной валюты”.