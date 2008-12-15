Балога уже и Литвина подозревает в планах на кресло Ющенко

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА отмечает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не подпишет государственный бюджет в следующем году, если в нем не будут предусмотрены расходы на внеочередные выборы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.БАЛОГА также отметил, что объединяющим приоритетом для создания новой коалиции в Верховной Раде должна стать экономика.

Как говорится в сообщении, В.БАЛОГА расценил нынешнее состояние дел в ВР таким образом: «Последние события в Верховной Раде вызвали лишь волны политических заявлений и спекуляций, однако пока не очертили даже контуров повестки дня работы парламента для решения первоочередных проблем государства». По его выводам, на прошлой неделе был всего лишь избран председатель Верховной Рады, в то же время коалиция, как того требует Конституция, не создана ни по формальным, ни по реальным параметрам.

«Нынешний союз в Раде - в сущности, речь идет об арифметической сумме голосов депутатов, в том числе и из несовместимых между собой фракций - исключительно ситуативный. Это некий депутатский клуб по интересам, которые пока еще далеки от интересов государства. Он не может быть опорой недавно избранному председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ до тех пор, пока не будут оглашены объединительные цели, которые будут определять содержание и характер деятельности новой коалиции. Иначе второе спикерство Владимира Михайловича будет очень напоминать финал председательства в Раде его предшественника: не опираясь на большинство, Арсений ЯЦЕНЮК не смог мобилизировать парламент на работу и в конце концов был снят с должности», - заявил В.БАЛОГА.

Он отметил, что в Верховной Раде должна быть сформирована действенное, стабильное большинство из по меньшей мере 226 депутатов, которые собственноручными подписями засвидетельствуют свое согласие работать в такой коалиции на весь период ее существования, иначе высший законодательный орган государства будет оставаться недееспособным, каким он является в настоящее время, после распада коалиции БЮТ и НУ-НС. В таком случае, отметил В.БАЛОГА, переизбрание парламента опять станет актуальным, и Президент полностью может возобновить действие своего указа о роспуске ВР.

«Нужно четкое, конкретное, обязующее коалиционное соглашение, открытое для общественности, которое подпишут 226 народных депутатов из БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина. Это должно стать первым заданием для нового спикера, который явно забежал вперед, когда провозгласил создание большинства из этих трех фракций. Пока же, судя по всему, единственным мотивом ситуативного альянса в ВР является возвращение В.ЛИТВИНА в высшую властную лигу и сохранение премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в должности. Однако эти цели не имеют ничего общего с интересами общества и страны, и это понятно каждому», - сказал В.БАЛОГА.

Глава Секретариата Президента констатирует, что уже сегодня возможная коалиция подвергается серьезным внутренним противоречиям - как политическим, так и конъюнктурным, существует немало существенных факторов, которые больше разъединяют, чем консолидируют три фракции. Важно, по его мнению, не допустить, чтобы в очень сложное для государства время парламент при новом спикере опять становился ареной политического противостояния, а пока же есть сомнения, что Верховная Рада заработает быстро и эффективно.

Между тем, по словам В.БАЛОГИ, оформление нового большинства началось с уже традиционного передела кадрового пирога и тесно связанных с этим сфер влияния.

«Очевидным является то, что фракции гипотетической коалиции сейчас лишь начали игру в должностное лото. Для новобранцев крайне важно отхватить себе самый толстый портфель из кожи самого экзотического животного. Для БЮТ не менее актуально сохранить свои позиции от нашествия желающих отсечь себе немного власти. И никому нет дела до того, что за две недели до Нового года государство не имеет бюджета, неизвестна цена на российский газ, не составлен макроэкономический прогноз. В пылу борьбы за кресла и должности вне поля зрения парламента и правительства остается рост задолженности по зарплатам и социальным выплатам, увеличение дефицита Пенсионного фонда, что отбрасывает страну в трудный 1996 год», - отметил В.БАЛОГА.

По убеждению руководителя президентского Секретариата, передел должностей следует отложить до лучших времен, ведь общество ожидает от Верховной Рады работы над единственным приоритетом - экономикой.

«Новоизбранному спикеру парламента не стоит начинать свою деятельность на этом посту с риторики кандидата в президенты и раздавать налево-направо критические замечания. Вместо этого тщательно проанализировав собственный вклад в государственные дела, вместе с правительством сосредоточиться на главном задании - выведении страны из кризиса. Президент надеется, что этому тандему все же удастся стабилизировать экономическое положение государства. Однако в качестве стимула к результативной работе в государственном бюджете в следующем году должны быть предусмотрены расходы на внеочередные выборы. Без этой статьи глава государства не подпишет бюджет, чтобы реальность переизбрания Верховной Рады была весомым предостережением для будущей коалиции от популизма, бездеятельности и безответственности», - подчеркнул В.БАЛОГА.