Тимошенко поставила перед собой цель
Премьер говорит, что нашла общий язык с Литвином
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что до Нового года Верховной Радой будут приняты и государственный бюджет, и программа деятельности правительства на 2009 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с членами Кабинета министров по вопросам разработки макропоказателей на 2009 год.
Премьер подчеркнула, что принятие бюджета и программы деятельности правительства до Нового года является целью как правительства, так и созданной в парламенте коалиции.
«Вот такую цель мы ставим до конца года перед правительством, перед новой коалицией», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
Она сообщила, что сегодня утром во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ было найдено взаимопонимание работать именно в этом направлении с целью преодоления негативных явлений в Украине.