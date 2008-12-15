Янукович не хочет, чтобы Президент избирался в Верховной Раде

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ выступает против избрания президента в Верховной Раде.

Об этом он сказал в прямом эфире “5-го канала” в воскресенье вечером.

По его словам, сегодня необходимо “наводить порядок в государстве”. “Нужно его жестко наводить, поэтому должна быть сильная власть, которой доверяет украинский народ”, - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что “в этом случае никакого избрания президента в Верховной Раде быть не может”.

Он прибавил, что президент Украины должен избираться всенародно, и ”ему народ должен делегировать полномочия”.

“Он должен взять эту власть в руки и поставить всех на место, заставить с уважением относиться к людям, к их жизни”. – подчеркнул лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что власть должна объединяться вокруг “национальных ценностей”.