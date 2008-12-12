Черновецкий обвинил Нафтогаз во лжи

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что население столицы на 102% рассчиталось за тепло.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он сказал в интервью двум телеканалам.

«Категорически отвергаю любые заявления «Нафтогаза Украины» о якобы неплатежах со стороны киевлян за тепловую энергию. Это – грубая ложь. На сегодняшний день платежи населения за тепло составляют 102%. Я буду благодарен киевлянам, которые поддержат меня в борьбе за здравый смысл против беззакония НАК «Нафтогаз Украины», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра столицы, он не позволит «Нафтогазу» и его руководству смешивать политику с вопросом обеспечения теплом домов киевлян.

Мэр Киева отметил, что если сегодня не будет включено тепло в домах киевлян, Блок Леонида Черновецкого вместе с тысячами жителей Киева уже с понедельника, 15 декабря, начнет пикетирование НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В компании отметили, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

Сегодня, 12 декабря, Хозяйственный суд города Киева по иску КГГА запретил НАК «Нафтогаз Украины» отключать киевлян от тепла.

Между тем мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Киев не должен “Нафтогазу” ни копейки. “Сегодня речь идет о том, что “Нафтогаз” должен “Киевэнерго” 250 млн. грн. Они отказываются проводить зачет и требуют, чтобы долг в 200 млн. грн. был погашен деньгами. Это мошенническое решение, не государственное”, - добавил он.