Ющенко уверяет, что готов работать с любой коалицией, но ее нет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов сотрудничать с любой парламентской коалицией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью телеканалу BBC World News.

Отдельное внимание во время интервью было уделено ситуации в украинском парламенте, в первую очередь, относительно формирования коалиции.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что как глава государства готов сотрудничать с любой коалицией, которая будет создана в Верховной Раде.

При этом он отметил, что «формального сообщения о создании коалиции еще нет». «Идут непростые дебаты», - подчеркнул Президент.

Также В.ЮЩЕНКО ответил на вопрос ВВС относительно его виденья способов преодоления экономического кризиса в Украине и необходимых шагов, которые следует предпринять для защиты наиболее незащищенных граждан нашей страны. «Мы закладываем в бюджет индексацию заработной платы и пенсий на том уровне социальных стандартов, на котором они сейчас находятся. Это дает ответ на то, как не «скатиться» на более низкие показатели и защитить людей от инфляции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что ключевым вызовом для национальных финансов, который «набирает актуальности с этого месяца, является слабая бюджетная политика, несбалансированный бюджет, сладкая социальная политика и популизм».

«Правительство должно перейти к политике перемен и прикладных реформ», - подчеркнул глава государства.

Интервью Президента Украины на телеканале BBC World News будет транслироваться в понедельник, 15 декабря.