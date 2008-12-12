У Черновецкого говорят, что засудили Нафтогаз

Хозяйственный суд города Киева запретил НАК «Нафтогаз Украины» отключать киевлян от тепла. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации пресс-службы, в постановлении суда говорится: «Запретить дочерним компаниям НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», «Газ Украины», ОАО «Киевгаз» и ОАо «Киевоблгаз» - совершать действия по отключению, ограничению газоснабжения предприятий и организаций, производящих тепловую энергию с целью предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в г. Киеве».

Постановление подлежит немедленному выполнению с момента его принятия 12 декабря 2008 года.

Пресс-служба КГГА отмечает, что киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ “выполнил свое обещание – как можно скорее возобновить тепло- и водоснабжение в домах киевлян, которое было прекращено вследствие бездеятельность правительства и неуважение чиновников «Нафтогаза» к законам Украины”.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря АК «Киевэнерго» прекратила горячее водоснабжение в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В компании отметили, что к таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

12 декабря Киевская городская государственная администрация подала иск в Хозяйственный суд Киева к НАК “Нафтогаз Украины” и “Укртрансгаз” с требованием запретить осуществлять действия по отключения газоснабжения, а также возобновить подачу тепла ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Киев не должен “Нафтогазу” ни копейки. “Сегодня речь идет о том, что “Нафтогаз” должен “Киевэнерго” 250 млн. грн. Они отказываются проводить зачет и требуют, чтобы долг в 200 млн. грн. был погашен в деньгах. Это мошенническое решение, не государственное”, - добавил он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с телеграммой к правительству и Киевской городской государственной администрации с требованием срочно исправить ситуацию с горячим водоснабжением в столице.