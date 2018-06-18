События недели: версия читателей УНИАН – офицеры запаса снова в строю, стрелок Пашинский и теракты в Стамбуле

Новый год начался с грустных сообщений из Стамбула, где в крупном ночном клубе Reina около 500 человек собрались весело провести время на новогодней вечеринке. Их планы были нарушены ворвавшимся в клуб вооруженным автоматом Калашникова террористом, который устроил кровавую бойню, хладнокровно опустошив несколько автоматных рожков. В результате атаки 39 человек погибли, в том числе, 16 иностранцев, и 69 получили ранения. По информации турецких СМИ, та скорость, с которой террорист успел выпустить более 180 пуль, указывает на наличие у него военной подготовки.

Как и ожидалось, ответственность на себя взяло «Исламское государство», объяснив, что солдат халифата наказал впавших в грех турок и христиан за празднование отступнического праздника (согласно верованиям исламистов, празднование нового года – весьма богомерзкое занятие). Боевики также пообещали, что их группировка продолжит «благословенные операции» против Турции. В свою очередь, в турецком правительстве ответили, что не будут отказываться от проведения военных операций в Сирии и Ираке против исламистов из-за теракта в Стамбуле. Учитывая, что с тех пор, как Турция ввязалась в войну в Сирии и Ираке, количество терактов в стране резко возросло, этот год также будет жарким.

Интересовались читатели и похождениями по темному лесу бравого стрелка Сергея Пашинского, который подстрелил местного жителя, огревшего нардепа по голове бутылкой «Шейка».

По словам Пашинского, дело обстояло следующим образом: он с женой по пути домой наткнулись в лесу на медленно двигающийся бус без включенных габаритов. Жена депутата, как законопослушная гражданка, открыла окно и вежливо обратилась к темным личностям с просьбой включить габариты, а то, ненароком, и в аварию можно попасть. Темные личности не оценили ее вежливую просьбу и, грозно размахивая бутылкой, отреагировали на нее нецензурной бранью и угрозами лишить жизни и нардепа, и его жену. Пашинский, как настоящий мужчина, решил отстоять свою жизнь и поруганную честь жены, сообщив нападавшему о наличии у него пистолета путем совершения предупредительного выстрела в воздух. Однако нападавший не внял предупреждению и ударил Пашинского по голове недопитой бутылкой «Шейка». От такого удара нардеп не смог удержаться на ногах и уже лежа снова нажал на курок…

В свою очередь, пострадавший от депутатского выстрела Вячеслав Химикус озвучил несколько иную версию событий. По его словам, он, с бутылкой «Шейка» в одной руке и телефоном в другой, шел домой в теплые объятия жены. В лесу заметил заглохший бус, водитель которого попросил его помочь вытолкать машину на обочину. В это время около них остановился «Мерседес», из опустившегося окна которого они были обозваны женским голосом «уродами» с невключенными габаритами. В ответ на «уродов» женский голос был послан на три буквы и процесс толкания продолжился, пока «на горизонте» не появился Пашинский, целящийся из пистолета - без всяких предупредительных выстрелов - в грудь Вячеслава. Гражданин Химикус не растерялся и огрел нардепа уже всем известной бутылкой «Шейка», благодаря чему Пашинский, потеряв ориентацию, успел прострелить ему только ногу, а не убил наповал…

Кто прав, а кто виноват – путь разбираются правоохранительные органы. Лично мои симпатии в этой истории на стороне простого обывателя, история которого, со всей ее народной простотой, кажется более достоверной, нежели россказни народного избранника с уже давно подмоченной репутацией.

Взволновали украинцев и скандальные заявления возможного будущего президента Франции. Одиозная Марин Ле Пен, славящаяся своими крайне правыми взглядами и не скрывающая явных симпатий к Владимиру Путину и его политике, на этой неделе заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. С одной стороны, зачем обращать внимание на заявления различных маргиналов, мы же клоуна Жириновского тоже давно игнорируем. А с другой – этот человек является одним из двух кандидатов в президенты Франции, вследствие чего на такие заявления не реагировать просто невозможно. В СБУ уже заявили, что направили в МИД письмо с просьбой согласовать объявление Марин Ле Пен персоной нон-грата в Украине. В офисе Ле Пен уже отреагировали на эти заявления, огрызнувшись с формулировкой что она «не имеет ни малейшего намерения посетить Украину». Вообще, ситуация довольно сложная, и как тут быть нашим дипломатам, лично я не знаю. Еще слишком свежи в памяти воспоминания о недальновидности наших политиков, насмехавшихся и оскорблявших Трампа, а теперь ломающих голову, как же переобуться на лету и наладить отношения с администрацией нового президента США. Так и здесь – кто знает, вдруг Ле Пен станет президентом одной из ключевых стран Евросоюза. В общем, лучше пока повременить с радикальными решениями и ограничиться какими-нибудь нотами протеста, а сжигать мосты, запрещая въезд в нашу страну, мы всегда успеем – благо, ждать осталось недолго.

Но больше всего на этой неделе наши читатели интересовались новостями от Минобороны о введении аналога срочной службы для офицеров запаса сроком на 18 месяцев.

По словам военных, отныне в Вооруженные силы Украины на полтора года будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военной службы.

Эксперты объясняют этот шаг просто – в связи с увеличением численности Вооруженных сил в армии наблюдается крайне острая нехватка младших офицеров, поскольку военные ВУЗы на данный момент не в состоянии полностью обеспечить армию младшим офицерским составом. В свою очередь, военные кафедры гражданских ВУЗов подготовили достаточное количество офицеров запаса, с помощью которых можно оперативно закрыть пробелы в рядах действующей армии.

Проще говоря, получил звездочки младшего лейтенанта на военной кафедре в ВУЗе – изволь теперь отдать долг Родине.

Между тем, за звоном бокалов и хрустом огурчиков читатели пропустили очередные нововведения от НБУ, призванные более пристально отслеживать расходы украинцев. С 4 января Национальный банк снизил предельный уровень наличных расчетов в сутки в 3 раза - со 150 тысяч до 50 тысяч гривен. По мнению регулятора, установление предельной суммы расчетов наличными на уровне 50 тысяч гривен не причинит неудобств гражданам, так как не затрагивает ежедневные покупки населения. Так что готовьтесь – отныне все ваши покупки дороже полутора тысяч долларов будут проходить по безналу и под пристальным взглядом наших доблестных борцов с теневой экономикой.

С праздниками вас, дорогие читатели, и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН