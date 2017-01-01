Стамбул скорбит по 39 жертвам новогоднего теракта (фоторепортаж)

В новогоднюю ночь вооруженный грабитель открыл огонь в ночном клубе Reina в историческом районе Стамбула Ортакей, в клубе находилось более 500 человек.

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По свидетельствам очевидцев, нападавший расстрелял охранника на входе, и, по предварительным данным, вошел в клуб в костюме Санта-Клауса. В результате атаки 39 человек погибли (в том числе 16 иностранцев) и 69 получили ранения. О судьбе нападавшего пока ничего неизвестно. Власти уже квалифицировали нападение как террористический акт.

Посольство Украины в Турции сообщило, что среди опознанных в настоящее время тел украинцев нет.