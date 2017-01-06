Военный эксперт о мобилизации офицеров запаса в Украине: пришло время послужить

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, передает Обозреватель.

По словам эксперта, сейчас в украинской армии есть острая нехватка младших офицеров, вызванная увеличением численности Вооруженных сил.

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"При этом наши ВУЗы готовят достаточное количество офицеров запаса, но так уж исторически сложилось, что многие шли на военные кафедры для того, чтобы не служить в армии. Сейчас пришло то время, когда нужно послужить. Сейчас после обращения на имя начальника Генерального штаба подписывается приказ, по которому офицеры запаса призываются на проведение воинской службы. Это все урегулировано законом", — пояснил Карин.

Ранее Генштаб сообщил, что офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры ВУЗов, будут призваны в ряды ВСУ в этом году.